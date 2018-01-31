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AK Parti'de organizasyon krizi

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 09:51 | Son Güncelleme

Amasya 6. Olağan İl Kongresi’nde organizasyon ve yer sıkıntısı yaşanması AK Partilileri kızdırdı. Salonda yer bulamayan AK Partililer şikayetlerini AK Parti Ankara Milletvekili Haluk İpek’e sosyal medyadan iletti.

AK Parti'de organizasyon krizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Amasya 6. Olağan İl Kongresi’ne gelen AKP’liler kötü bir sürprizle karşılaştı.

Yer bulamayan çoğu partili olaya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Yer bulamayan partililer, organizasyonun çok kötü olduğunu dile getirdi. Şikayetlerini sosyal medyadan ileten AKP’liler şu paylaşımları yaptı:

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Anahtar Kelimeler:
Amasya ak parti

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
2013 türkçe olimpiyatları izleyin bu gun orda olanlarin alayi dun oradaymış
ne bekliyolari baska illerden orgutlerden teskilatlardan otobus otobus insan tasinirsa amasya gibi biyerde olacagi bu amasyaya hizmetmi vermislerde organizasyon bekliyolar..
AKP fikir-dava ve YÜCE HASLETLERİN PARTİSİ DEĞİLDİR. AKP şahsa biatın,tekadama bağlılığın,BEN BİLMEM LİDERİM BİLİR teslimiyet ve cehaletinin topluluğudur.MEDYA ALGILARI,ELEGEÇİRİLEN GÜCÜN BASKILARI OLMASA AKP DEĞİL BİRGÜN BİR SAAT YEKVÜCUT KALAMAZ. MENFAATİN,MAKAM VE MEVKİ BEKLEYENİN,MAL-MANSIP EDİNMEK İÇİN KOLAY YOLU KEŞFİN ADRESİDİR AKP.
Ne olmuş ya,yer darmış aldığı karar insan girsin dışarda bir yerde olsun ne olacak sanki.illaki her bölgede şehirde futbol sahası gibi yerler mi olacak.olduğu kadar,herşeyi sorun eden hiç bir şeyden memnun olmayan insandır.
Cumhurbaşkanı Bursaya geldiğinde metro ücretsizdi. ohh ne ala
Taşıma su testi küçük gelince taşmış demek.
Şu mesajlara bakın, Türkçe sıfır! İmla kurallarına mümkün olduğunca uyma diye bir dertleri yok, zaten o konuda da bilgileri yok. Cahillik paçalarından akıyor ve bu zihniyet ülkeyi uçurumun kenarına getiriyor...
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