AK Parti'de organizasyon krizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Amasya 6. Olağan İl Kongresi’ne gelen AKP’liler kötü bir sürprizle karşılaştı.

Yer bulamayan çoğu partili olaya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Yer bulamayan partililer, organizasyonun çok kötü olduğunu dile getirdi. Şikayetlerini sosyal medyadan ileten AKP’liler şu paylaşımları yaptı: