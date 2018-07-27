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AK Parti'de seçim değerlendirme toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 12:50 | Son Güncelleme

AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı, 24 Haziran seçimlerinde alınan sonuçları ve yerel seçim hazırlıklarını 10-12 Ağustos'ta yapılacak kampta masaya yatıracak - 81 ildeki Seçim Koordinasyon Merkezi başkanlarının katılacağı Kızılcahamam'daki kampta, yaşanan aksaklık ve sıkıntıların yerel seçime kadar giderilmesi için yapılacak çalışmalar görüşülecek

AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı, 24 Haziran seçimlerindeki sonuçları ve yerel seçim hazırlıklarını 10-12 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Kızılcahamam kampında ele alacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti Seçim İşleri Başkanlığınca, 81 ildeki Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) başkanlarının katılımıyla Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 10-12 Ağustos'ta kamp düzenlenecek.

24 Haziran seçimlerinin sonuçlarının ve yaşanan aksaklıkların masaya yatırılacağı kampta, eksiklerin yerel seçimlere kadar giderilmesi için yapılacak çalışmalar görüşülecek.

Kampta ayrıca 24 Haziran seçimlerinde oy oranında düşüş yaşanan il ve ilçelerin durumu ile 18 Ağustos Cumartesi günü yapılacak AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi hazırlıkları da ele alınacak.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun'un başkanlığında, SKM Başkanı Ali İhsan Yavuz'un katılımıyla yapılacak toplantıda, partinin 81 ildeki seçim işleri başkanlarıyla SKM başkanları ve yardımcıları yer alacak.

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