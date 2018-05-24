AK Parti'den 146 kalkınma projesi (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan seçim beyannamesinde 146 kalkınma projesi yer aldı. Eğitim ve kültür konularındaki projelerde ilk olarak, hayata geçirilen Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Harekatı (FATİH) Projesi yaygınlaştırılacak. Projede 1,4 milyon tablet bilgisayar dağıtımı, 16 bin 876 okulun ağ altyapısı, 432 bin derslikte etkileşimli tahta kurulumu yapıldı. İstanbul'daki AKM Projesi kapsamında 2 bin 464 kişilik opera salonu, 828 kişilik tiyatro salonu, 445 kişilik konser salonu, muhtelif büyüklükte çeşitli konferans ve toplantı salonları, sergi salonları, kafeterya, lokanta, dekor ve kostüm atölyeleri, prova ve çalışma salonları ile kapalı otopark olması planlanan merkez gelecek sene tamamlanacak. Ankara AKM Konser Salonu Projesi kapsamında çalışmalar sürüyor. İki konser salonu, müzik çalışma odaları, kayıt stüdyoları, fuayeler, kafeterya ve kapalı otopark gibi alanlar bulunan projenin seneye tamamlanması hedefleniyor. Rami Kışlası Renovasyon ve Restorasyon Projesi kapsamında Rami Kışlası'nın Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri olarak kullanıma açılması planlanıyor. Bu yıl sonunda kısmen, seneye tamamının restorasyonunun tamamlanarak hizmete açılması öngörülüyor.

Kuleli Askeri Lisesi'nin Müze Olarak Restorasyonu ve Tanzimi Projesi ile Kuleli Askeri Kışlasında bulunan tesislerden toplam 32 bin metrekarelik alanın müzeye dönüştürülmesi için projelendirme çalışmalarına başlandı. Müze çalışmaları kapsamında tarihsel çalışmalar, sahada röleve çalışmaları ile proje konseptinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. İzmir Ege Uygarlıkları Müzesi Projesi'nin yapım çalışmalarına 2019'da başlanması planlanıyor. Türkiye Uygarlıklar Müzesi Kompleksi Projesi'ne de planlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlanacak. Özel Müzeler Projesi ile toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak en önemli değerlerden biri olan müzelerin gelişim sürecini hızlandırmak ve çağdaş müzecilik hizmetini ülke çapında yaygınlaştırmak üzere yapım ve işletilme teşviklerine devam edilecek. Tematik Müzeler Projesi kapsamında müzelerin çeşitlendirilmesi amacıyla farklı temalarda müzelerin kurulmasına ağırlık verilecek. Dijital Arşivler Projesi kapsamında somut kültürel mirasın gelecek nesillere doğru aktarılması için Dijital Kültür Arşivi oluşturulacak.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası Projesi kapsamında Yassıada ve Sivriada farklı bir yaklaşımla ele alınarak Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürülecek. Bu kapsamda müzeler, kongre merkezi, konferans salonu, restoranlar ve konaklama tesisleri gibi tesisler inşa ediliyor. 2017 yılında yüzde 64’ü tamamlanan projenin 2019 yılı Nisan ayında bitirilmesi planlanıyor.

\ - Sağlık alanındaki projeler Milli aşı üretimi çalışmaları kapsamında tetanos ve difteri aşıları için iki aşamada çalışmalar sürüyor. Yetişkin tipi Hepatit-A aşısı projesi için değerlendirme süreci tamamlandı. Yerli Plazma Ürünleri Üretilmesi Projesi ile kan ürünlerinin yerli plazmadan üretilebilmesi ve teknoloji transferi ile bu alanda ülke yeterliliği sağlanacak. Yerli Tıbbi Görüntüleme Cihazları Üretim Projesi ile Manyetik Rezonans (MR), Bilgisayarlı Tomografi (BT), Ultrasonografi (USG), Dijital Röntgen (DR) ve Hasta başı Monitörü (HBM) olarak belirlenen tıbbi görüntüleme cihazının sanayi iş birliği projeleri kapsamında yerli katkı, teknolojik iş birliği ve ihracat şartını da içerecek şekilde alımı yapılarak bu alanda yerli üretim ve teknolojinin geliştirilmesi sağlanacak.

Şehir Hastaneleri Projesi kapsamında sağlık hizmet sunum kalitesinin artırılması amacıyla toplam 42 bin 459 yataklı sağlık kampüsü, sağlık yerleşkesi, devlet hastanesi, şehir hastanelerini içeren 30 proje kamu-özel iş birliği yöntemiyle yapılıyor. Mersin, Adana, Yozgat, Isparta ve Kayseri Şehir Hastaneleri tamamlanarak hizmete alındı, Ankara Bilkent, Manisa, Elazığ ve Eskişehir Şehir Hastanelerinin bu sene sonuna kadar açılması planlanıyor. - Savunma sanayi projeleri ALTAY Ana Muharebe Tankı Projesi kapsamında Türkiye'nin ilk özgün ana muharebe tankının yurt içinde tasarlanması, geliştirilmesi ve üretimi amaçlanıyor. Projenin ilk aşamasında 2 prototip tankın teknik veri paketi ve üretimi tamamlandı. 250 tankın seri üretimi için sözleşme hazırlık faaliyetleri sürüyor. Her türlü bölge ve arazi şartlarında harekat ihtiyaçlarına cevap veren, yüksek koruma ve hareket kabiliyetlerine sahip zırhlı araçların yapımına yönelik zırhlı araçlar projeleri devam ediyor. Tanksavar Savunma Yeteneğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 169 adet M60 ve 40 adet Leopard tankının tanksavar savunma yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında yüzde yüz yerli tasarım, ilk milli savaş gemisi TCG Heybeliada, TCG Büyükada teslim edildi. Proje kapsamında Burgazada ve Kınalıada gemileri denize indirilmiş olup test faaliyetleri sürüyor. Projenin ikinci aşaması kapsamında fırkateyn sınıfında olacak olan dört gemiden ilkinin inşa faaliyetlerine başlandı. Yeni Tip Denizaltı Projesi ile deniz harekat alanlarında uzun süre harekat yapabilecek 6 yeni tip denizaltının azami yerli katkı ile Gölcük Tersanesinde inşa edilerek denizaltı inşası, entegrasyonu ve sistemleri konusunda bilgi birikimi ve tecrübe sağlanması hedefleniyor. Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi ile Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de asgari 1 tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteği ile kriz bölgesine intikal ettirebilecek TCG Anadolu Gemisi’nin 2021 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi planlanıyor. - F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Projesi Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığının 2030'lu yıllardan sonraki muharip uçak ihtiyacının yurt içinde özgün tasarım modeliyle karşılanması amaçlanıyor.

Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı Geliştirme Projesi “HÜRKUŞ” kapsamında 2 prototip uçak teslimatı yapıldı. HÜRKUŞ, Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi'nden tip sertifikası alan ilk Türk uçağı olup küresel sivil ve askeri havacılığın gelişen eğitim uçağı ihtiyaçlarına cevaben tamamen özgün olarak tasarlanıp geliştirildi. HÜRKUŞ-C olarak adlandırılan versiyonu kapsamında silahlandırma faaliyetleri devam ediyor. F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Projesi kapsamında yeni nesil savaş uçağı ihtiyacının karşılanması için 30 uçağın siparişi verildi. Toplamda 100 adet F-35 uçağının tedarik edilmesi planlanıyor. Anka İHA Projesi kapsamında yapılan ANKA İHA sistemleriyle gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil, keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevleri icra ediliyor. Bayraktar İHA Projesi ile orta irtifa ve uzun menzil sınıfı İHA konseptine uygun olarak milli ve özgün tam otomatik uçuş kontrol özellikleri ile dünya klasmanında en ileri teknolojik seviyede geliştirilmekte olan keşif ve gözetleme aracı yapıldı.

Akıncı İHA / İnsansız Savaş Uçağı Projesi ile mevcut İHA projelerine ilave olarak artırılmış faydalı yük ve mühimmat taşıma kapasitesi ile yüksek irtifada daha uzun süre istihbarat, keşif ve gözetleme görevi icra edebilecek Akıncı İHA ve İnsansız Savaş Uçağı Projesi için hazırlık çalışmaları hızla devam ediyor. Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri Projesi kapsamında Atak helikopterleri, tamamen milli görev bilgisayarı, aviyonik ve silah sistemleri ile teçhiz edilmiş olup; Cirit, UMTAS, L-UMTAS füzelerini kullanabilme kabiliyetine sahip. 35 helikopter güvenlik güçlerine teslim edildi. Genel Maksat Helikopteri Projesi ile Aselsan ürünü modern aviyonik sistemler ve TEI tarafından üretilecek T700-TEI-701 motorlarıyla donatılması sonucu oluşturulacak T70 helikopterlerinden, iki ayrı konfigürasyonda, toplam 109 adet üretilecek. Özgün Helikopter Projesi ile eğitim helikopteri ve hafif sınıf genel maksat helikopteri ihtiyacı karşılanacak. Milli Piyade Tüfeği (MPT-76) kapsamında üretilen modern piyade tüfeği milli imkanlarla tasarlandı ve üretildi. Türk Silahlı Kuvvetlerine yaklaşık 17 bin tüfeğin teslimatı yapıldı.