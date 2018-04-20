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AK Parti’den 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 01:13 | Son Güncelleme

AK Parti Gölhisar Teşkilatı tarafından Gölhisar İlçesinde 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı oluşturuldu.

AK Parti Gölhisar Teşkilatı tarafından Gölhisar İlçesinde 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı oluşturuldu. Fidan dikim törenine AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi , İl Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Gölhisar İlçe Başkanı Ayhan Kanural, İlçe Belediye Başkanı Ramazan Canural ve ilçe teşkilatı üyeleri katıldı.
15 Temmuz’da bir an bile düşünmeden canını bu millet için siper eden şehitlerimizi unutmamak için hatıra ormanı oluşturduklarını vurgulayan Başkan Mengi, “15 Temmuz gününün açtığı yaralar asla yok olmayacaktır. 15 Temmuz’da bu vatan uğruna şehit olmuş tüm kahramanlarımız için fidan dikim projesi düzenledik. 15 Temmuz’da bir an bile düşünmeden canını bu millet için siper eden şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak adına Gölhisar Teşkilatımız olarak böyle güzel bir çalışmaya imza attık. Şahsım adına katılımlarından dolayı tüm parti teşkilatlarımıza, üyelerimize, belediye başkanımıza, teşekkür ediyorum. 15 Temmuz şehitlerimize tekrardan Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize Allah’tan şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Mengi fidan dikimi için Gölhisar’da katıldığı program sonrasında önceki dönemlerde AK Parti Teşkilatında görev almış İlçe Başkanlarını ziyaret ederek, istişarelerde bulundu. Başkan Mengi İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı ile birlikte Sorkun Köyü yolunda incelemelerde bulunarak Gölhisar İlçesinden ayrıldı.

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