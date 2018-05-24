AK Parti'den gençlere hayatın her alanında destek

AK Parti'nin seçim beyannamesinde gençlerin gelecek dönemde karar alma süreçlerinden sosyal politikalara, eğitimden istihdama kadar her alanda aktif rol almalarını sağlayan yeni projelere yer verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, "Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye" sloganıyla hazırlanan "Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Genel Seçimler Seçim Beyannamesi"nde "Gençlik" ve "Spor" bölümünde hayata geçirilecek projeler aktarıldı. Buna göre, gençlerin gelecek dönemde karar alma süreçlerinden sosyal politikalara, eğitimden istihdama kadar her alanda aktif rol almaları sağlanacak. Bu kapsamda, eğitimin her kademesinde ve üniversitelerde gençlerin demokratik ve bilimsel eğitim zeminleri güçlendirilecek, özgürlükleri geliştirmeye devam edilecek. Yükseköğretim kurumlarının kalitesi ve bilimsel-teknolojik olanaklar artırılarak nitelikli bir öğrenim ve araştırma-geliştirme süreci gerçekleştirilecek. Ülke genç bilim insanları, sanatçı ve sporcular açısından cazibe merkezi haline getirilecek. Yüksek lisans ve doktora programları için yurt dışına gönderilen öğrenci sayısı yükseltilecek.

Eğitimleri sürecinde belirlenecek objektif başarı kriterlerini sağlayan 10 bin lisans, bin yüksek lisans, 500 doktora ve yüz doktora mezunu öğrenci yurt dışına bir üst kademe eğitimine gönderilecek. Eğitimleri akabinde ise ülkenin nitelikli insan gücüne katkı sunmaları adına yurt içi istihdamları sağlanacak. - Spesifik 20 alanda uzman yetiştirilecek Gençlerin ve çocukların okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi sağlanacak. Çocuk, halk ve üniversite kütüphaneleri koleksiyon bakımından çeşitlendirilecek, içerik bakımından zenginleştirilecek Objektif kriterler altında belirlenecek 10 bin genç yeteneği, bugünün şartlarında stratejik önemi olan spesifik 20 alanda küresel arenada boy gösterebilecek nitelikle uzman olarak yetiştirilecek. Gençlere siyasette daha fazla alan açılacak. Gençlerin bakış açısı siyasete daha fazla yansıyacak ve gençler erken yaşlarda siyasi tecrübe sahibi olacak. Gençlerin yerel siyaset üzerinde etkisi artırılacak. Özellikle belediyeler ve belediye meclislerinde gençlerin başat aktör olarak yer alması sağlanacak.

Genç muhtarlarla mahallelere dinamizm kazandırılacak. Genç muhtar adaylarının çıkması teşvik edilecek, yasal ve bürokratik koşullar 18-30 yaş arası muhtar adayları için kolaylaştırılacak. - Sanatçı ruhlu gençlerin yetişmesi sağlanacak Ülkenin genelinde gençlerin kültüre ve sanata duyarlı bireyler olarak yetişmesini teşvik ve desteklemek adına Kültür Evleri kurulacak. Gençlerin sanat dallarında profesyonel eğitimler alması, uluslararası arenada ülkeyi temsil etmesi sağlanacak. Ayrıca, gençlik platoları aracılığıyla sanatçı ruhlu gençlerin yetişmesine katkı verilecek. Gençlerin farklı kültürleri tanıyıp, farklı bakış açıları geliştirmeleri sağlanacak. Ülkenin gönül coğrafyasının büyüklüğü ve köklü tarihin yüklediği misyonu, gençlerin daha rahat görebilmesi adına Yurt dışı Kültür Gezileri organize edilecek. Özellikle dezavantajlı gençleri içerecek şekilde hareketlilik programları genişletilip çeşitlendirilecek. Mevlana ve Farabi programlarının ardından, Yükseköğretim Kurulu bünyesinde İbn-i Haldun Küresel Öğrenci Değişim programı hayata geçirilecek. Tüm ülkelerden öğrencilerin belirli dönemde Türkiye'de eğitim alması ve ülkenin dünya genelinde tanınması sağlanacak.

- Uyuşturucuyla ilgili caydırıcı önlemler alınacak Engelli gençlerin yaşamlarını kolaylaştırma, toplumla bütünleşmelerini sağlama amacıyla gerekli fiziksel ve sosyal alt yapılar güçlendirilmeye devam edilecek. Bağımlılıkla mücadele programları tüm gücüyle devam edecek. Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulunun daha etkin çalışması sağlanacak, okul etrafında kurulan Narkotimlerin sayıları ve nitelikleri daha da artırılacak. Özellikle uyuşturucuyla mücadele hususunda toplumsal mutabakatın sağlanacağı caydırıcı önlemlerin gündeme getirilmesi sağlanacak. Madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında her ilde eğitim programı düzenlenecek. Ayrıca, tüm gençlik merkezlerinde faaliyetlere katılan gençlere farkındalık eğitimleri verilecek. - "Kariyer Merkezleri" kurulacak Genç girişimcilik daha da güçlendirilerek ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Gençlerin kendi ayakları üzerinde durmalarını kolaylaştırma adına, girişimcilik ruhuna sahip gençlere sağlanan maddi yardımların başvuru prosedürleri azaltılacak.

Finansman, teknoloji, işletme ve pazarlama gibi konularda programlarla genç girişimciliği teşvik edilecek. Genç işsizlik oranı kalıcı bir şekilde düşürülecek, gençlere nitelikli istihdam imkanları oluşturulacak. Gençler için "Kariyer Merkezleri" kurularak gençlerin ortaöğretimden yükseköğretime geçişte eğitim ve kariyer planlamasına yardımcı olunacak. Üniversitelerde okuyan öğrencilerin ağaç dikimi, yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik gibi sosyal programlara dahil edilerek istihdama ilk adımları atmaları kolaylaştırılacak. - Gençler işi mutfağında görecek Lise veya üniversiteden mezun olan gençlere iş ve kariyer konusunda yol gösterici destekler sunulacak. Devlet kadrolarında görev almak isteyen gençlere, "Genç Yönetici Yetiştirme" programlarıyla işi mutfağında öğrenmeleri için eğitim alabilecek. İlgili kurumlar bünyesinde lise, önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenci ve mezunlarını kapsayacak "Mesleki Gençlik Veri Tabanı" kurulacak. Veri tabanının hem kamu hem de kurulacak ortak özel sektör personel bilgi sistemi alt yapısıyla bağlantılı olması sağlanacak.

"Türkiye Gençlik İstihdam Vizyon Belgesi" hazırlanacak. Gençlere esnek çalışma koşulları sunulacak. Özellikle profesyonel iş yaşamlarını sürdürürken eğitimlerini de devam ettiren gençlere yönelik, bürokratik açıdan gerekli tüm sosyal ve mali hak desteklemeleri yapılacak, gençlerin eğitimlerini iş yaşamlarıyla birlikte rahatlıkla sürdürmelerine imkan verilecek. Belediyeler bünyesinde kurulacak "Beyaz Kafe"lerde işsiz gençler istihdam edilecek. Kafelerde kültürün millete armağanı olan sportif ve sanatsal faaliyetlerin icra edilmesi sağlanacak. - Özel Olimpiyat Akademileri kurulacak Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenim kredisi kullanan öğrencilerden askere sevk edilenlere ait bilgilerin e-Devlet kapısı üzerinden paylaşılmasına imkan tanınacak. Ülkenin belirli bölgelerinde Özel Olimpiyat Akademileri kurularak nitelikli sporcular tespit edilecek ve bu çocukların tüm eğitimlerini ücretsiz olarak bu akademilerde almaları sağlanacak. Özellikle ortaokul eğitiminin ardından lise eğitiminin sonuna kadar tüm öğrencilerin lisanslı olarak bir spor alanında sporcu kimliği almaları sağlanacak.

- Spor merkezlerinin sayısı artırılacak Beyannamede "spor" başlığının yer aldığı bölümde, sporun sağlıklı bir toplum olmanın ve sosyalleşmenin önemli bir aracı olarak görüldüğü belirtilerek, spor yoluyla nesillerin yaşam kalitelerinin kötü alışkanlıklardan uzak bir ortamda artırılabileceği ve yeni iş imkanlarının oluşturulabileceği ifade edildi. Beyannamede, toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesinin, spor hizmetlerinin kalitesi ve çeşitliliğinin artırılarak sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasının, sporun her dalında daha fazla iş ve gelir imkanı oluşturulmasının hedeflendiği bildirildi. AK Parti hükümetleri döneminde spora, birey ve ülke düzeyinde üst düzeyde önem verildiğinin belirtildiği beyannamede, fiziken ve ruhen sağlıklı bireylerin oluşturduğu bir toplumsal yapı için sporun orta ve uzun vadeli pozitif etkilerinin farkında olarak hareket edildiği kaydedildi. Sporcu ve kulüp sayısında, çeşitli sportif alt yapılarda ve spor organizasyonlarında önemli gelişmeler sağlandığına işaret edilen beyannamede, 2002'de 278 bin olan lisanslı sporcu sayısının, 2018'de 8,4 milyona ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Beyannamede, halkın daha yüksek başarılar beklediği olimpiyatlara, bilimsel veriler ışığında sporcu hazırlamak amacıyla 20 ilde, 18 branşta Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Projesinin uygulamaya başlandığına işaret edildi. Spor yatırımlarına aktarılan kaynağın 2002'deki 63 milyon liradan, 1 milyar liraya yükseltildiği, bu kaynaklarla toplam bin 951 spor tesisinin hizmete alındığı belirtilen beyannamede, şu bilgiler paylaşıldı: "Son 16 yılda, 12 atletizm pisti 56'ya, 46 yüzme havuzu 141'e, 277 stadyum 338'e, 372 spor salonu 844'e, 578 futbol sahası bin 329'a, 264 çok amaçlı spor tesisi 530'a çıkartıldı. 60 ilde 92 olimpik ve yarı olimpik standartlarda yüzme havuzunun yapımı tamamlandı. 28 yüzme havuzunun da yapımı devam ediyor. Vatandaşların yaygın şekilde sportif faaliyetler yapmasında önemli görülen amatör spor dallarına her yıl 50 milyon lira yardım yapılıyor. 58 spor federasyonuna bu güne kadar 3,2 milyar lira yardım yapıldı." Beyannameye göre, son 16 yılda Türkiye'nin tanıtımına da önemli katkılarda bulunan 772 uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapıldı. Her öğrencinin bir spor branşında lisans sahibi olabilmesi ve ülkeye başarılı sporcular kazandırılması amacıyla, ilkokul üçüncü sınıftan itibaren yaklaşık 4,2 milyon öğrenciye sportif yetenek taraması ve yeteneklerine uygun branşlara yönlendirme çalışmaları başlatıldı.

AK Parti'nin Seçim Beyannamesinde spor alanında yapılacaklara ilişkin ayrı bir başlık yer aldı. Buna göre, yeni dönemde katma değeri yüksek nitelikli organizasyonlar ile mevcut alt yapıların etkin kullanımı sağlanacak. Sporun sadece fiziki değil, sosyo-kültürel faydalarının yaygınlaştırılmasını teminen insan kaynağına ve alt yapıya yatırım yapılmaya devam edilecek. Uluslararası etkinliklerde daha başarılı sonuçlara imza atma hedefiyle spor alt yapısı ve spor yapma kültürü geliştirilmesi sürdürülecek. Yeni dönemde sporcu sayısı ve sportif niteliklerin artırılmasını sağlanacak. Yaşam alanlarına yakın uygun yerlerde çok amaçlı, uygun maliyetli spor tesisi projelerinin yapımına, sportif yeteneklerin erken yaşta tespitine yönelik yapılan yetenek taraması çalışmalarına hız verilecek. - Sporcu öğrencilere sağlanan destekler artacak Beyannameye göre, sporcu öğrencilere verilen destekler artırılacak. Uluslararası düzeyde başarılı sporcular yetiştirebilmek için sporcu seçme ve yönlendirme sistemleri geliştirilecek. Uygun fiziksel altyapı oluşturulacak ve yeterli donanıma sahip antrenör desteği sağlanması sürecek.

Türkiye'deki Sporcu Kamp Eğitim Merkezlerinde, ulusal ve uluslararası müsabakalarda ülkeyi temsil edebilecek elit sporcular yetiştirme devam edilecek. Geleneksel ve yeni spor meslekleri tanımlanarak, sertifikalandırma ve bu alanlarda nitelikli eğitim imkanlarını artırma konusunda gerekli programlar oluşturulacak. - Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinin sayısı artacak Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinin (TOHM) sayısı artırılacak. Bu merkezler yoluyla akademik koordinatör ve tecrübeli antrenörler nezaretinde, bilimsel temellere dayanan antrenman programları yapılacak. 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına daha fazla sporcu ile katılımı ve daha başarılı sonuçlar elde edilmesi hedefleniyor. - Tesisler vasıtasıyla istihdam ve katma değer sağlanacak Mevcut tesislerin fiziki durumlarını iyileştirecek hem profesyonel sporcular hem de vatandaşların erişimi ile etkin kullanımını sağlayacak tedbirlerin alınmasına devam edilecek. Uluslararası organizasyonlar vesilesiyle önemli miktarlarda yatırım yapılan iller başta olmak üzere, mevcut spor tesislerinin tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilecek. Bu tesislerin ulusal ve uluslararası düzeyde daha etkin kullanımı sağlanacak.