AK Parti’den huzurevi ziyareti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı, Kızılay Huzurevi’ni ziyaret ettiler.
Yaşlılar Haftası nedeniyle Edremit Kızılay Huzurevi evini ziyaret eden Edremit AK Parti İlçe Başkanı Metin Örkcü, yönetim kurulu üyeleri ve mahalle teşkilatları, huzurevinde kalan yaşlılarla sohbet ederek gönüllerini aldılar. Örkçü ve partililer huzurevi sakinleri ile bol bol sohbet edip güzel bir ziyarete imza attılar.
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