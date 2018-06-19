AK Parti'den, ilk defa oy kullanacak 260 bin gence mektup

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, "İlk Oyun, Oyunları Bozacak" başlığı altında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılan mektubu, 260 bin İstanbullu gence ulaştıracak.

Proje kapsamında, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin öncülüğünde gençlik kolları, İstanbul’un 39 ilçesinde yer alan, ilk defa oy kullanacak seçmenlere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mektubunu iletiyor.

Tomakin ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mektubunu kapı kapı dolaşarak, ilk defa oy kullanacak seçmene ulaştırıyor.

Projeye ilişkin açıklama yapan Tomakin, İstanbul'da ilk defa oy kullanacak genç seçmenleri önemsediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Partimiz gençlerimize daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için her alanda tarihi yatırımlara imza atıyor ve atmaya devam edecek. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan biz gençlere güveniyor. İlk defa oy kullanacak olan genç seçmen kardeşlerimizi ziyaret ederek, onlara Cumhurbaşkanımızın mektubunu iletiyoruz. İlk oy bir aidiyet kazandırır. İlk defa oy kullanacak kardeşlerimiz bizim için çok değerlidir. Biz bu önemi göstermek için kapı kapı dolaşmaya devam ediyoruz."