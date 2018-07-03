AK Parti'den Kadıköy İlçe Teşkilatına ziyaret

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, çocuk istismarına ilişkin, "Son günlerde çok üzücü hadiseler yaşadık. Maalesef, 2 güzel yavrumuzu, 2 küçük evladımızın haberleriyle, yuvalara, sadece ailelerin yuvalarına değil, bütün Türkiye'deki yuvalara ve gönüllere kor düştü." dedi.
AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığına teşekkür ziyareti yapan Kan, 24 Haziran seçim zaferinden sonra bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu anlattı.
Kadıköy'de güzel çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Kan, pazar ziyaretlerinden seçmen ziyaretlerine, sokak iftarlarından sahurlara, kapı kapı dolaşmaya kadar hepsini gerçekleştirdiklerini anlattı.
24 Haziran seçimlerinin önemine değinen Kan, şunları kaydetti:
"Bu seçimlerde ilk defa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin uygulamasını biz vatandaşlar olarak gerçekleştirmiştik. Biliyorsunuz ki 16 Nisan'da yaptığımız halk oylamasıyla milletimiz 'evet' demiş, kendileri seçecek cumhurbaşkanına hükümet kurma yetkisini vereceklerini söylemiş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişi onaylamışlardı. Biz 24 Haziran'da sizlerle, sizlerin emeğiyle, alın teriye, yapmış oldukları çalışmaların neticesinde çok güzel sonuç aldık. 'Güçlü bir Meclis güçlü bir hükümet' demiştik. Güçlü bir Cumhurbaşkanlığıyla, güçlü bir Meclisle, bayramdan sonra ikinci bayramımızı yaptık."
Bu davanın asıl kahramanlarının ön planda olan yüzler olmadığını ifade eden Kan, asıl kahramanların gece gündüz çalışan teşkilat üyeleri olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini ifade eden Ravza Kavakcı Kan, şöyle devam etti:
"Bu dava çok yüce bir dava. Bu davada emek sarf eden her kahramanın arkasında da bir eş, yol gözleyen bir aile, ebeveyn, kardeş bekleyen, yavrular ve gençlerimiz var. Allah hepinizden razı olsun. Allah nasip ederse inşallah, bundan birkaç gün sonra, Meclisimiz, milletvekillerimiz yemin edecekler. Akabinde de ertesi gün, Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk cumhurbaşkanlığı sıfatıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) huzurunda yemin edecekler. Ondan sonra Meclis Başkanı seçimi, v.s., Meclis çalışmaları devam edecek. Sonra 15 Temmuz'un seneyi devriyesi var. O hain darbe girişiminde dimdik duran 251 şehidimize, 2 bin 194 gazimizi minnetle yad ederken, milyonlarca isimsiz kahramanımızı cumhurbaşkanımızın davetiyle sokaklara dökülen isimsiz, kahramanlarımızı, minnetle yad ederken, 15 Temmuz zaferimizi bize yakışır bir şekilde tekrar idrak edeceğiz. Bu süreçten sonra da Allah nasip ederse, 18 Ağustos'ta, hem 14 Temmuz kuruluş seneyi devriyemizi kutlamış olacağız hem de büyük kongremizi yapmış olacağız. İnşallah bundan sonraki seçimlere de hazır olmuş olacağız."
Son günlerde yaşanan çocuk istismarlarına da değinen Kan, "Son günlerde çok üzücü hadiseler yaşadık. Maalesef, 2 güzel yavrumuzu, 2 küçük evladımızın haberleriyle, yuvalara, sadece ailelerin yuvalarına değil, bütün Türkiye'deki yuvalara ve gönüllere kor düştü." dedi.
Kan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bunlarla alakalı evlatlarımıza yapılan, her türlü kötülüğe karşı, hem tedbirlerin alınması hususunda hem de hainlerin en ağır cezaları alması hususunda biz Meclis olarak inşallah üzerimize düşeni yapacağız. Bu vesileyle şimdiye kadar böyle acılı hadiseler yaşamış ailelerimize, özellikle bu iki güzel yavrumuzun ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bu tip hadiselerin asla yaşanmaması için, bizler hem AK Parti hem de İnsan Hakları Başkanlığı olarak hem de milletvekilleri olarak elimizden geleni inşallah yapacağız. Gerekli cezayı almaları hususunda, bu noktada da cezaların tekrar gözden geçirilmesi, seçim kararı alınmadan evvel, cinsel istismarla alakalı cezalarla ilgili bir düzenleme hazırlığı yapılmıştı. Ancak seçim kararı alınca, Meclis çalışmalarına ara verme mecburiyeti olduğu için, o gerçekleşememişti. İnşallah oradan başlayacak, Meclis çalışmaya başladığında bununla alakalı gerekli adımlar atılacak."
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