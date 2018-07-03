AK Parti'den Kadıköy İlçe Teşkilatına ziyaret

"Bu seçimlerde ilk defa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin uygulamasını biz vatandaşlar olarak gerçekleştirmiştik. Biliyorsunuz ki 16 Nisan'da yaptığımız halk oylamasıyla milletimiz 'evet' demiş, kendileri seçecek cumhurbaşkanına hükümet kurma yetkisini vereceklerini söylemiş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişi onaylamışlardı. Biz 24 Haziran'da sizlerle, sizlerin emeğiyle, alın teriye, yapmış oldukları çalışmaların neticesinde çok güzel sonuç aldık. 'Güçlü bir Meclis güçlü bir hükümet' demiştik. Güçlü bir Cumhurbaşkanlığıyla, güçlü bir Meclisle, bayramdan sonra ikinci bayramımızı yaptık."

Bu davanın asıl kahramanlarının ön planda olan yüzler olmadığını ifade eden Kan, asıl kahramanların gece gündüz çalışan teşkilat üyeleri olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini ifade eden Ravza Kavakcı Kan, şöyle devam etti:

"Bu dava çok yüce bir dava. Bu davada emek sarf eden her kahramanın arkasında da bir eş, yol gözleyen bir aile, ebeveyn, kardeş bekleyen, yavrular ve gençlerimiz var. Allah hepinizden razı olsun. Allah nasip ederse inşallah, bundan birkaç gün sonra, Meclisimiz, milletvekillerimiz yemin edecekler. Akabinde de ertesi gün, Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk cumhurbaşkanlığı sıfatıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) huzurunda yemin edecekler. Ondan sonra Meclis Başkanı seçimi, v.s., Meclis çalışmaları devam edecek. Sonra 15 Temmuz'un seneyi devriyesi var. O hain darbe girişiminde dimdik duran 251 şehidimize, 2 bin 194 gazimizi minnetle yad ederken, milyonlarca isimsiz kahramanımızı cumhurbaşkanımızın davetiyle sokaklara dökülen isimsiz, kahramanlarımızı, minnetle yad ederken, 15 Temmuz zaferimizi bize yakışır bir şekilde tekrar idrak edeceğiz. Bu süreçten sonra da Allah nasip ederse, 18 Ağustos'ta, hem 14 Temmuz kuruluş seneyi devriyemizi kutlamış olacağız hem de büyük kongremizi yapmış olacağız. İnşallah bundan sonraki seçimlere de hazır olmuş olacağız."