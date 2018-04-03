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AK Parti'den, Kılıçdaroğlu'na: Yalan ve iftiralarıyla kendisini bir kez daha kirletmiştir

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 18:46 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

ANKARA (DHA) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Ünal, yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dönük hakaretleri, yalan ve iftiralarıyla kendisini bir kez daha kirletmiştir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklaması şöyle:

"Kılıçdaroğlu'nun bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalar, kendisinin Türk siyasetinin konusu olmaktan çıktığını, psikiyatrinin alanına girdiğini söylemekte ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, demokrasisini ve özgürlüklerini korumak için terörle mücadelesini etkin bir şekilde sürdürdükçe Kılıçdaroğlu'nun mitomani hastalığı daha da beter azmaktadır. Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı hem diplomatik hem askeri alanda yüksek bir başarı ile gerçekleşmişken, Türkiye 2017'de %7,4 büyüyerek G-20 ülkeleri arasında birinci olmuşken, 2018 Mart'ında yıllık bazda 160 milyar dolarlık ihracat ile kendi rekorumuzu kırmışken, son bir yılda 1,5 milyonluk istihdam sağlanmışken, enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik yerli ve milli projeler devreye girmiş ve 30 yıllık hayal olan nükleer santralin bugün temeli atılıyor iken Kılıçdaroğlu'nun hastalığına bağlı hezeyanları artmıştır. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dönük hakaretleri, yalan ve iftiralarıyla kendisini bir kez daha kirletmiştir."

"Biz Kılıçdaroğlu'nun yalanlarını deşifre etmekten usandık. Kılıçdaroğlu içinde bulunduğu durumun bir sonucu olarak siyasetsizlik, pespayelik ve çaresizlik üretmektedir. Siyaseti kendi dar ve hastalıklı penceresinden okuduğu için ekonomiden sosyal hayata, terörle mücadeleden siyasete kadar her alanda gerçekleri çarpıtmaktadır. 8 seçim kaybettiği halde oturduğu koltuktan kalkmasını bilmeyen, parti içerisindeki tartışmaları bastırmak için AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımıza hakaret, küfür ve iftirayı kendine şiar edinen bu genel başkan bozuntusunu aziz milletimizin yüksek ferasetine ve maşeri vicdanına havale ediyoruz."

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