AK Parti’den nöbet tutan polislere tatlı sürprizi

AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Av. Celalettin Köse, Gençlik Kolları teşkilatıyla birlikte şehrin giriş ve çıkış noktasındaki polis uygulama noktalarını ziyaret ederek görevi başındaki polislerin günlerini kutladı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173.yıldönümünde Gençlik Kolları İl Başkanı Emrah Elmahti ve teşkilat üyeleriyle birlikte Gümüşhane’nin giriş ve çıkışında ki polis uygulama noktalarında görev yapan polisleri ziyaret eden Başkan Köse, görevli personele üzerinde "Huzurumuzun ve güvenliğimizin teminatı Polis teşkilatımızın 173.yıldönümü kutlu olsun" yazılı polis armalı çerçeveli ay-yıldızlı Türk Bayrağı hediye etti ve tatlı ikramında bulundu.

AK Parti Gençlik Kolları üyelerinin ellerindeki Türk bayraklarıyla “Polis milletin can yeleğidir” sloganlarıyla polislere moral veren gençler ayrıca polis abilerine üzerinde Türk polisinin armasının bulunduğu mini ajandaları hediye etti.

Her iki kontrol noktasında da güvenlik güçleriyle hatıra fotoğrafı çektiren AK Parti heyeti görevi başındaki personelin hizmetini aksatmaması için ziyaretleri kısa tuttu.

Etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse, toplumun huzur ve güvenliğini, insanların can ve mal güvenliğini temin eden, zor şartlarda görevlerini ifa eden Emniyet teşkilatının bu özel günlerini birkez daha kutladıklarını söyledi.

Vatan savunmasında canlarını feda eden şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla yad ettiklerini, gazilere sağlık ve esenlik dolu günler dileğinde bulunan Köse, “Ülkemizin varlık ve bekasına yönelen birçok terör örgütünün emperyalist emellerine karşı mücadele veren bütün güvenlik güçlerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah güvenlik güçlerimizi korusun, yar ve yardımcıları olsun. Memleketimizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini daim etsin inşallah” dedi.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emrah Elmahti ise ay-yıldızlı Türk bayrağını çerçevelettirerek baş köşeye asmaları için güvenlik güçlerine hediye ettiklerini belirterek, “Allah tüm güvenlik güçlerimize güç ve kudret versin” ifadelerini kullandı.