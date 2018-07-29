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AK Parti'den tarım ve hayvancılık bülteni

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 12:00 | Son Güncelleme

AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: -"Türkiye'yi tarımsal alanda Avrupa’da 4. sıradan 1. sıraya yükselterek Avrupa’nın en büyük tarım ülkesi konumuna getirdik" - "Tarımda katma değeri yüksek, ileri teknolojiye dayalı bir üretim modelini esas alarak planlı tarım ve hayvancılık için gerekli yapısal dönüşümleri hayata geçirmeye devam edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye'yi tarımsal alanda Avrupa’da 4. sıradan 1. sıraya yükselterek Avrupa’nın en büyük tarım ülkesi konumuna getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığınca temmuz ayı "AK Parti Dönemi Tarım ve Hayvancılık" bülteni yayınlandı.

Teşkilatlara gönderilen bültende, 2002'den bu yana Türkiye'nin tarım ve hayvancılık hedeflerine ve Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'ın değerlendirmelerine yer verildi.

Yılmaz, sunum yazısında, tarım ve hayvancılıkta 2002’de 36,9 milyar TL olan tarımsal hasılayı 2017 yılında 188,7 milyar TL’ye ulaştırarak Türkiye'yi tarımsal alanda Avrupa’da 4. sıradan 1. sıraya yükselttiklerini ve Avrupa’nın en büyük tarım ülkesi konumuna getirdiklerini bildirdi.

Yılmaz, AK Parti olarak tarım ve hayvancılığı her zaman için stratejik bir alan olarak gördüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Hükümetlerimiz döneminde bir taraftan tarımda yapısal dönüşümü gerçekleştirirken bir taraftan da çiftçilerimizin hem ekonomik hem de sosyal hayatlarını iyileştirici kararlar aldık. Dünyanın en kadim tarım ve hayvancılık coğrafyasına sahip olmanın bilinciyle vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıda maddelerine ulaşmasını kolaylaştırdık."

AK Parti olarak Türkiye'nin bölgede ve küresel düzeyde tarım ve hayvancılık alanında söz sahibi olması için 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalarını yürüttüklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tarımda katma değeri yüksek, ileri teknolojiye dayalı bir üretim modelini esas alarak planlı tarım ve hayvancılık için gerekli yapısal dönüşümleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Böylece bereketli topraklarımızın verimliliğini potansiyeline ulaştırarak uluslararası rekabet gücümüzü arttıracağız."

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