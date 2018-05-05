AK Parti'den temayül yoklaması

AK Parti, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa ve Gaziantep'te milletvekili aday adayları için temayül yoklaması düzenledi.
AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Ömer Ünal, Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi'nde düzenlenen temayül yoklamasında yaptığı konuşmada, oylamaya çok büyük anlam yüklenmemesi gerektiğini, bunun sadece bir kıstas olduğunu söyledi.
Türkiye genelinde, 3 il hariç, parti disiplini içerisinde aynı anda temayül yoklaması düzenlendiğini belirten Ünal, "Önemli bir seçim arefesindeyiz. Şer güçler hep beraber ülkeyi bölmek, vatansız bırakmak uğruna birçok projeyi hayata geçirmek için çalışıyorlar. Sandıkta onlara en büyük dersi vereceksiniz. Temayül yoklamaları bu çalışmaların sadece bir tanesi. Aday adaylarımız için bugün
sizlerin kanaatlerine başvuracak. Sizler de kanaatlerinizi belirteceksiniz." ifadesini kullandı.
AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ise temayülün bir huzur içerisinde geçtiğini belirterek, aday adaylarına başarı diledi.
Temayül yoklamasında 111 milletvekili aday adayı için bin 160 partili oy kullandı.
- Malatya
Malatya'da Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen temayül yoklamasında, bin 640 partili 69 milletvekili aday adayı için oy kullandı. Mevcut milletvekilleri ise temayül oylamasına girmedi.
AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, gazetecilere yaptığı açıklamada, teşkilat üyelerine teşekkür ederek, oylamanın hayırlar getirmesini temenni etti.
Yoklamaya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile AK Parti İl Başkan Vekili Mahmut Özer de katıldı.
- Şanlıurfa
Şanlıurfa'da GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Konferans Salonu'nda düzenlenen temayül yoklamasında 296 milletvekili aday adayı için bin 768 partili oy kullandı.
AK Parti Adana Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Tamer Dağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, temayül yoklamasının bir bayram havasında yapıldığını ifade ederek, hayırlı olmasını temenni etti.
Milletvekilliğinin vatana ve millete hizmet için bir bayrak yarışı olduğunu belirten Dağlı, "İnşallah 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ülkemizin başında bir başkan olarak tekrar göreceğiz. Türkiye ve Şanlıurfa'ya hizmet etmek için yola çıkan tüm aday adaylarımıza başarılar diliyorum. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ise temayül yoklamasına olan yoğun katılımın, AK Parti'nin ne kadar teveccühe mazhar olduğunu gösterdiğini bildirdi.
- Adıyaman
Adıyaman'da Atatürk Spor Salonunda yapılan temayül yoklamasına bin 448 teşkilat üyesinden bin 170'i, 90 milletvekilli aday adayı için oy kullandı.
AK Parti Hatay Milletvekili ve MKYK Üyesi Fevzi Şanverdi, yaptığı konuşmada, oy verme işlemi için 10 sandık kurulduğunu dile getirerek, Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni etti.
Temayül yoklamasına AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Alperen Bozdağ da katıldı.
- Kilis
Kilis'te Öğretmenevi Konferans Salonu'nda yapılan temayül yoklamasında 15 milletvekili aday adayı için 493 delegeden 459'u oy kullandı.
AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Selim Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, mevcut milletvekilleri hariç 15 aday adayının yarıştığını anımsatarak, "Temayül yoklamasına il genelinde ilgi oldukça yoğun. Tüm milletvekili aday adaylarımıza başarılar diliyorum. Daha önce olduğu gibi bu dönemde de 2 milletvekili alacağımızı düşünüyorum. Herkese başarılar diliyorum." diye konuştu.
- Gaziantep
Gaziantep'te bir restoranda düzenlenen temayül yoklaması, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya'nın gözetiminde gerçekleştirildi.
Yaklaşık bin 600 parti teşkilatı üyesi, 144 milletvekili aday adayı için oy kullandı.
Temayül yoklamalarının sonuçları AK Parti Genel Merkezine iletilecek.
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