AK Parti'den temayül yoklaması

AK Parti, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa ve Gaziantep'te milletvekili aday adayları için temayül yoklaması düzenledi.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Ömer Ünal, Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi'nde düzenlenen temayül yoklamasında yaptığı konuşmada, oylamaya çok büyük anlam yüklenmemesi gerektiğini, bunun sadece bir kıstas olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde, 3 il hariç, parti disiplini içerisinde aynı anda temayül yoklaması düzenlendiğini belirten Ünal, "Önemli bir seçim arefesindeyiz. Şer güçler hep beraber ülkeyi bölmek, vatansız bırakmak uğruna birçok projeyi hayata geçirmek için çalışıyorlar. Sandıkta onlara en büyük dersi vereceksiniz. Temayül yoklamaları bu çalışmaların sadece bir tanesi. Aday adaylarımız için bugün

sizlerin kanaatlerine başvuracak. Sizler de kanaatlerinizi belirteceksiniz." ifadesini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ise temayülün bir huzur içerisinde geçtiğini belirterek, aday adaylarına başarı diledi.

Temayül yoklamasında 111 milletvekili aday adayı için bin 160 partili oy kullandı.