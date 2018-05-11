AK Parti'den teşkilata reform paketi bülteni

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanarak parti teşkilatına gönderilen ekonomi bülteninde, reform paketinin ayrıntılarına yer verilerek, paketin Türkiye ekonomisinin dinamiklerini harekete geçireceği, 2023 hedeflerine güven ve istikrar içinde yürümesini sağlayacağı bildirildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunumuyla başlayan mayıs ayı ekonomi bülteninde, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı "reform paketinin" ayrıntıları teşkilat mensupları ile paylaşıldı.
Bültende, her alanda insanı esas alan, insan odaklı ekonomi anlayışı ile hareket eden AK Parti’nin sosyal devlet alanında yeni tekliflerinin işlendiği vurgulandı.
AK Parti iktidarlarının ülke ekonomisinde üç temel düzeyde başarı gösterdiği belirtilen bültende, bunlar "makroekonomik göstergelerin iyileşmesi", "sektörel politikaların sosyal yansımaları" ve "sosyal yardım ve hizmetler" olarak sınıflandırıldı.
- Son 50 yılın kangren olmuş sorunlarını çözmek hedefleniyor
Son 50 yılın kangren olmuş sorunlarını çözmeyi hedefleyen reform paketinde en dikkati çeken konulardan birinin imar barışı olduğuna işaret edilen bültende, "Türkiye’de 25 milyon bina bulunmaktadır. Bunların yaklaşık yarısında (12-13 milyon) imar problemi bulunmaktadır. Yapılan bu reform paketi ile imar problemi yaşayan yapılara 'Yapı Kayıt Belgesi' verilecek. Burada esas amaç imarsız yapıların kayıt altına alınmasıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Bültende, 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapıların imar barışından faydalanabileceği vurgulanarak, son başvuru tarihinin 31 Aralık 2018 olarak belirlendiği, Bakanlar Kurulunun isterse bu süreyi bir yıl daha uzatarak, 2019 yılı sonuna çekebileceği kaydedildi.
- İmar affı değil, imar barışı uyarısı
Bunun bir imar affı değil, imar barışı olduğu belirtilen bültende, "İmar affı olsa vatandaş bu hakkı aldıktan sonra istediği gibi binayı yıkabilir, sınırını veya emsalini değiştirebilir veya fazla kat çıkabilir. Bu düzenlemede bunların hiçbirine izin verilmemektedir." değerlendirmesi yapıldı.
Sosyal devletin amacının vatandaşın sıkıntısını çözmek olduğuna işaret edilen bültende, "Vatandaştan belli bir kaynak alınacak ve bu kaynak karşılığında vatandaş evinin sahibi olacak." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan bültende, devlet alacaklarının yapılandırılması, stok affı, emekliye bin lira ikramiye, yaşlılık aylığı, emeklilere iş yeri açma kolaylığı, üniversitelerden kaydı silinenlere kayıt yaptırma fırsatı, genç girişimcilere destek gibi konular yer aldı.
- "Reform paketi, girişimcilere yol haritası sunacak"
Bültende pakete ilişkin, "Reform paketini hem gelir dağılımı üzerinde olumlu etkiler yaratacak, alım gücünü artırarak iç talebin artmasına ve ekonomik büyümenin desteklenmesine sebep olacak hem de girişimcilere güven ve öngörülebilir bir yol haritası sunacaktır. Burada yapılandırılan borçların, emekli ikramiyelerinin, yaşlı aylıklarının rolü oldukça büyüktür. Bugün reform paketinin öğrenciden esnafa, gencinden emeklisine herkesi kapsaması AK Parti hükümetinin reform ve yeniliklerini her bir vatandaşın temel sorun, istek ve talepleri doğrultusunda şekillendirdiğini göstermektedir. Dolayısıyla reform paketi, Türkiye ekonomisinin dinamiklerini harekete geçirecek ve 2023 hedeflerine güven ve istikrar içinde yürümesini sağlayacaktır. Gider ve gelir unsurları dengelenmiş, büyüme etkisi olumlu olan bu paketle toplum ve ekonomi kazandığı gibi kamu da kazanacaktır. Akılcı sosyal politikaların bereketi ile ekonomimiz büyümesini sürdürecektir. Ekonomi ile sosyal alan bütünlüğü, insan odaklı ve sosyal adaleti esas alan siyasetimiz tarafından desteklenmeye devam edecektir." ifadesine yer verildi.
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