AK Parti'den teşkilata reform paketi bülteni

AK Parti iktidarlarının ülke ekonomisinde üç temel düzeyde başarı gösterdiği belirtilen bültende, bunlar "makroekonomik göstergelerin iyileşmesi", "sektörel politikaların sosyal yansımaları" ve "sosyal yardım ve hizmetler" olarak sınıflandırıldı.

Bültende, her alanda insanı esas alan, insan odaklı ekonomi anlayışı ile hareket eden AK Parti’nin sosyal devlet alanında yeni tekliflerinin işlendiği vurgulandı.

Son 50 yılın kangren olmuş sorunlarını çözmeyi hedefleyen reform paketinde en dikkati çeken konulardan birinin imar barışı olduğuna işaret edilen bültende, "Türkiye’de 25 milyon bina bulunmaktadır. Bunların yaklaşık yarısında (12-13 milyon) imar problemi bulunmaktadır. Yapılan bu reform paketi ile imar problemi yaşayan yapılara 'Yapı Kayıt Belgesi' verilecek. Burada esas amaç imarsız yapıların kayıt altına alınmasıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bültende, 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapıların imar barışından faydalanabileceği vurgulanarak, son başvuru tarihinin 31 Aralık 2018 olarak belirlendiği, Bakanlar Kurulunun isterse bu süreyi bir yıl daha uzatarak, 2019 yılı sonuna çekebileceği kaydedildi.

- İmar affı değil, imar barışı uyarısı

Bunun bir imar affı değil, imar barışı olduğu belirtilen bültende, "İmar affı olsa vatandaş bu hakkı aldıktan sonra istediği gibi binayı yıkabilir, sınırını veya emsalini değiştirebilir veya fazla kat çıkabilir. Bu düzenlemede bunların hiçbirine izin verilmemektedir." değerlendirmesi yapıldı.