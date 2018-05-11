HABER

AK Parti'den teşkilata reform paketi bülteni

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 11:03 | Son Güncelleme

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından parti teşkilatına gönderilen ekonomi bülteninde, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı reform paketinin ayrıntılarına yer verilerek, paketin Türkiye ekonomisinin dinamiklerini harekete geçireceği, 2023 hedeflerine güven ve istikrar içinde yürümesini sağlayacağı belirtildi - Bültende, paketin hem gelir dağılımı üzerinde olumlu etkiler yaratacağı, alım gücünü artırarak iç talebin artmasına ve ekonomik büyümenin desteklenmesine sebep olacağı hem de girişimcilere güven ve öngörülebilir bir yol haritası sunacağı bilgilerine yer verildi - Bültenden: - "Reform paketi, Türkiye ekonomisinin dinamiklerini harekete geçirecek ve 2023 hedeflerine güven ve istikrar içinde yürümesini sağlayacaktır. Gider ve gelir unsurları dengelenmiş, büyüme etkisi olumlu olan bu paket ile toplum ve ekonomi kazandığı gibi kamu da kazanacaktır. Akılcı sosyal politikaların bereketi ile ekonomimiz büyümesini sürdürecektir"

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanarak parti teşkilatına gönderilen ekonomi bülteninde, reform paketinin ayrıntılarına yer verilerek, paketin Türkiye ekonomisinin dinamiklerini harekete geçireceği, 2023 hedeflerine güven ve istikrar içinde yürümesini sağlayacağı bildirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunumuyla başlayan mayıs ayı ekonomi bülteninde, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı "reform paketinin" ayrıntıları teşkilat mensupları ile paylaşıldı.

Bültende, her alanda insanı esas alan, insan odaklı ekonomi anlayışı ile hareket eden AK Parti’nin sosyal devlet alanında yeni tekliflerinin işlendiği vurgulandı.

AK Parti iktidarlarının ülke ekonomisinde üç temel düzeyde başarı gösterdiği belirtilen bültende, bunlar "makroekonomik göstergelerin iyileşmesi", "sektörel politikaların sosyal yansımaları" ve "sosyal yardım ve hizmetler" olarak sınıflandırıldı.

- Son 50 yılın kangren olmuş sorunlarını çözmek hedefleniyor

Son 50 yılın kangren olmuş sorunlarını çözmeyi hedefleyen reform paketinde en dikkati çeken konulardan birinin imar barışı olduğuna işaret edilen bültende, "Türkiye’de 25 milyon bina bulunmaktadır. Bunların yaklaşık yarısında (12-13 milyon) imar problemi bulunmaktadır. Yapılan bu reform paketi ile imar problemi yaşayan yapılara 'Yapı Kayıt Belgesi' verilecek. Burada esas amaç imarsız yapıların kayıt altına alınmasıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bültende, 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapıların imar barışından faydalanabileceği vurgulanarak, son başvuru tarihinin 31 Aralık 2018 olarak belirlendiği, Bakanlar Kurulunun isterse bu süreyi bir yıl daha uzatarak, 2019 yılı sonuna çekebileceği kaydedildi.

- İmar affı değil, imar barışı uyarısı

Bunun bir imar affı değil, imar barışı olduğu belirtilen bültende, "İmar affı olsa vatandaş bu hakkı aldıktan sonra istediği gibi binayı yıkabilir, sınırını veya emsalini değiştirebilir veya fazla kat çıkabilir. Bu düzenlemede bunların hiçbirine izin verilmemektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Sosyal devletin amacının vatandaşın sıkıntısını çözmek olduğuna işaret edilen bültende, "Vatandaştan belli bir kaynak alınacak ve bu kaynak karşılığında vatandaş evinin sahibi olacak." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan bültende, devlet alacaklarının yapılandırılması, stok affı, emekliye bin lira ikramiye, yaşlılık aylığı, emeklilere iş yeri açma kolaylığı, üniversitelerden kaydı silinenlere kayıt yaptırma fırsatı, genç girişimcilere destek gibi konular yer aldı.

- "Reform paketi, girişimcilere yol haritası sunacak"

Bültende pakete ilişkin, "Reform paketini hem gelir dağılımı üzerinde olumlu etkiler yaratacak, alım gücünü artırarak iç talebin artmasına ve ekonomik büyümenin desteklenmesine sebep olacak hem de girişimcilere güven ve öngörülebilir bir yol haritası sunacaktır. Burada yapılandırılan borçların, emekli ikramiyelerinin, yaşlı aylıklarının rolü oldukça büyüktür. Bugün reform paketinin öğrenciden esnafa, gencinden emeklisine herkesi kapsaması AK Parti hükümetinin reform ve yeniliklerini her bir vatandaşın temel sorun, istek ve talepleri doğrultusunda şekillendirdiğini göstermektedir. Dolayısıyla reform paketi, Türkiye ekonomisinin dinamiklerini harekete geçirecek ve 2023 hedeflerine güven ve istikrar içinde yürümesini sağlayacaktır. Gider ve gelir unsurları dengelenmiş, büyüme etkisi olumlu olan bu paketle toplum ve ekonomi kazandığı gibi kamu da kazanacaktır. Akılcı sosyal politikaların bereketi ile ekonomimiz büyümesini sürdürecektir. Ekonomi ile sosyal alan bütünlüğü, insan odaklı ve sosyal adaleti esas alan siyasetimiz tarafından desteklenmeye devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Demirtaş için flaş öneri: 8 Temmuz'a kadar... Demirtaş için flaş öneri: 8 Temmuz'a kadar...
100 bin imza süresi sona erdi! İşte son durum!100 bin imza süresi sona erdi! İşte son durum!
İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri mi dönüyor?İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri mi dönüyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Başbakan Binali Yıldırım Cevdet Yılmaz reform paketi

En Çok Okunan Haberler

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Survivor Sahra Işık'tan Ümit Karan için şok sözler 'Lakabı kaptan ama...'

Survivor Sahra Işık'tan Ümit Karan için şok sözler 'Lakabı kaptan ama...'

Yıllık izne çıkacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yıllık izne çıkacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

İlginizi Çekebilir

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Konya'da mayıs ayında kar sürprizi

Konya'da mayıs ayında kar sürprizi

'Tamam' tweeti atan Johnny Sins, FETÖ'cü olarak gösterildi

'Tamam' tweeti atan Johnny Sins, FETÖ'cü olarak gösterildi

CNN Türk'ten sürpriz İsmail Saymaz kararı

CNN Türk'ten sürpriz İsmail Saymaz kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anneler günü bu Pazar mı? Anneler Günü'ne hazır mısınız?

Anneler günü bu Pazar mı? Anneler Günü'ne hazır mısınız?

FETÖ'nün 'mahrem imamı' her şeyi tek tek anlattı!

FETÖ'nün 'mahrem imamı' her şeyi tek tek anlattı!

Yasak aşk cinayeti kan dondurdu! Pikniğe diye götürüp katlettiler

Yasak aşk cinayeti kan dondurdu! Pikniğe diye götürüp katlettiler

Tunceli'de hain tuzak! 1 asker yaralı

Tunceli'de hain tuzak! 1 asker yaralı

Ankara ve İstanbul'da kritik operasyonlar!

Ankara ve İstanbul'da kritik operasyonlar!

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.