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AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 12:02 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Anıtkabir'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ve küfür eden Safiye İnci isimli kadınla ilgili olarak 'Safiye rezilliği direk CHP bağlantılı gözüküyor' dedi. Öte yandan Atatürk'e hakaret eden İnci'nin yanında Tuğçe Maden isimli üniversite öğrencisinin fotoğrafını paylaşan Çamlı'ya yanıt o öğrenciden geldi: Fotoğraftaki benim!

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Safiye İnci isimli bir kadının Türkiye’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili hakaret içeren sözler kullanması olayının ‘CHP’yle bağlantılı’ olduğunu öne sürdü. Çamlı, İnci’yle ilgili yaptığı “Yeni bir müftü karısı vakası” paylaşımını bir süre sonra sosyal medya hesabından kaldırdı.

Atatürk'e hakaret eden İnci'nin yanında, Tuğçe Maden isimli üniversite öğrencisinin fotoğrafını paylaşan Çamlı, "Yeni bir müftü karısı vakası! Made by: Ulusalpark şirinleri. Ucuz ve iğrenç" diyerek genç kadını hedef aldı.

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İŞTE FOTOĞRAFIN ASLI

Öte yandan Çamlı'nın hedef aldığı üniversite öğrencisi Maden ise, kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Maden, o fotoğrafı geçen yıl çekip, kişisel Instagram hesabına koyduğunu belirtti.

İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci olan ve model olduğu belirtilen Maden, "Arkadaşlar bu ve benzeri görsellerde geçen yıl instagramda paylaştığım fotoğrafım kötü niyetli kişilerce kullanılmış?! Olayla zerre ilgim yok! Lütfen yayar mısınız? Bu kendini bilmezler artık daha fazla paylaşım yapmasın!!!!" diye ifade etti.

maden

Maden'in kişisel Instagram hesabında, o fotoğrafın geçen yıl konulduğu görülürken, sosyal medyada genç kadına destek mesajları atıldı.

İşte 29 Ağustos 2017'de çekilen o fotoğraf:

maden


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