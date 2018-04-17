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AK Partili başkandan futbolculara: İşin suyunu çıkardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 10:10 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Alinur Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bursasporlu futbolculara tepki gösterdi.

AK Partili başkandan futbolculara: İşin suyunu çıkardılar

Lig’de zor günler geçiren Bursaspor, deplasmanda Göztepe’ye 2-1 mağlup oldu. Maçtan sonra ilk tepki Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Alinur Aktaş’tan geldi.

Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bursasporlu futbolculara tepki gösterdi.

“İŞİN SUYUNU ÇIKARDILAR”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş kulübüne tepki gösterdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Şu bizim futbolcuları anlamakta güçlük çekiyorum. Göztepe rahat öyle maça çokta asılmadı, puana ve puanlara ihtiyacı olan biz. Sonuç 2-1 mağlubuz. Allah’ın izniyle ligde kalacağız ama vallahi işin suyunu çıkardılar.”

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Bursa Alinur Aktaş Bursaspor

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
allahın izniyle Beşiktaş şampiyon olur bursa Gençlerbirliği küme düşer inşallah
Merak etmeyin kalacaksınız kalacaksınız ama 2.ligde hayırlısıyla:)
İnegöl'ü yedin, bataklığın üzerine ek hizmet binası kurmaya çalıştın, trafiği altüst ettin sıra Bursa'ya geldi. Memleketi nasıl iyi hale getiririm diye düşünmek yerine Bursdaspor'a laf atıyorsun. Ayıp başkan efendi ayıp. Millet sizi twitter fenomeni olun diye seçmiyor. Allah soracak bu yaptıklarınıznn hesabını.
Vallahi sayın başkan sadece bursa deyil takımları yabancı futbolcularla dolduran tüm kulüpler işin suyunu çıkardı..adam diyorki zaten parayı aldım ister ligden düşsün ister şampiyon olsun banane..teknik direktöre kızıyor,külübe kızıyor oynamıyor..veya teknik direktör külübe kızıp saçma sapan futbol oynatıyor..yeminle söylüyorum birinci ligde bir takımı bana versinler öyle ahım şahım bir para vermeyelim bütün futbolculara ayda 10 bin tl maaşla liselerden bir takım çıkarayım şerefsizin birinci ligde ilk 10 nun içine girer..ama şerefleriylede oynarlar..girmessede adam deyilim..
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