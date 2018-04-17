AK Partili başkandan futbolculara: İşin suyunu çıkardılar

Lig’de zor günler geçiren Bursaspor, deplasmanda Göztepe’ye 2-1 mağlup oldu. Maçtan sonra ilk tepki Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Alinur Aktaş’tan geldi.

Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bursasporlu futbolculara tepki gösterdi.

“İŞİN SUYUNU ÇIKARDILAR”



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş kulübüne tepki gösterdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Şu bizim futbolcuları anlamakta güçlük çekiyorum. Göztepe rahat öyle maça çokta asılmadı, puana ve puanlara ihtiyacı olan biz. Sonuç 2-1 mağlubuz. Allah’ın izniyle ligde kalacağız ama vallahi işin suyunu çıkardılar.”