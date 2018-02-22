HABER

AK Partili Belediye Başkanına bıçaklı saldırı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 09:40 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Ak Partili Belediye Başkanı Esat Aktürk bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Son dakika habere göre, ambulans helikopterle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi altına alınan Aktürk' ün durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Seydili Mahallesi'ndeki arazisinden yol açılmasına karşı çıktığı öne sürülen Mehmet A, belediye ekiplerinin yürüttüğü yol çalışmalarını kontrol için bölgeye gelen Öztürk ile zabıta memuru Sinan Sivritepe'yi bıçakla yaraladı.

kayseri1

Yahyalı Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Öztürk ambulans helikopterle, Sivritepe de ambulansla Kayseri'ye sevk edildi. Mehmet A'nın gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

kayseri2

ESAT AKTÜRK KİMDİR?

1961 yılında Yahyalı İlçesinde doğdu. İlkokul ve İmam-Hatip Lisesini Yahyalı’da tamamladı. 1981 yılında Kayseri de İmam-Hatip olarak göreve başladı. 1985-1989 eğitim öğretim yıllarında İktisat Fakültesini bitirdi. 1981-1995 yılları arasında bir yılı İl Müftülüğünde memur olmak üzere 14 yıl Diyanet İşleri Başkanlığında görev yaptı. 1995 yılında Kocasinan Belediyesi Personel Müdürlüğü’ne naklen atandı.

1995-2002 yıllarında yedi yıl Personel Müdürlüğü , on bir yıl Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. ‘‘Kayseri Belediyeciliği’’ olarak markalaşan Kocasinan Belediyesinde on dokuz yıl çalıştı .Türkiye Belediyeler Birliği ‘nin açmış olduğu onlarca‘’Belediye Akademisinde’ belediyecilikle ilgili eğitimler aldı. Belediyeler arası işbirliği koordinasyonu ve çeşitli vesilelerle yurt dışında yerel yönetimlerle ilgili incelemelerde bulundu.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

AA

Eski AK Parti ilçe başkanına bombalı saldırıEski AK Parti ilçe başkanına bombalı saldırı
Erdoğan hakkında bomba iddia!Erdoğan hakkında bomba iddia!
2019 seçimi anketlerinde son durum ne? Abdulkadir Selvi yazdı: Anketler konuşuyor!2019 seçimi anketlerinde son durum ne? Abdulkadir Selvi yazdı: Anketler konuşuyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Kayseri Yahyalı esat aktürk Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan hakkında bomba iddia!

Erdoğan hakkında bomba iddia!

İYİ Parti-CHP ittifakı mı kuruluyor? Sürpriz transfer

İYİ Parti-CHP ittifakı mı kuruluyor? Sürpriz transfer

2019 seçimi anketlerinde son durum ne? Abdulkadir Selvi yazdı: Anketler konuşuyor!

2019 seçimi anketlerinde son durum ne? Abdulkadir Selvi yazdı: Anketler konuşuyor!

Ünlü türkücü lüks araçta yakalandı

Ünlü türkücü lüks araçta yakalandı

Mavi Balina oyunu yine can aldı!

Mavi Balina oyunu yine can aldı!

Volkan Konak sahne aldığı barda silahlı saldırıya uğradı

Volkan Konak sahne aldığı barda silahlı saldırıya uğradı

Okuyucu Yorumları 15 yorum
ne haksızlık yaptı, vatandaşı nasıl gasp etti de vatandaş çıldırıp saldırdı. başında sembolik adalet bulunan akepe, adaletin a'sını bilmez.
Bu ülkede saray ve çevresi hariç kimsenin huzur ve güvenliği yoktur.. millet perişan bir yerden sonra sosyal patlama olur
Bu ülkede saray ve çevresi hariç kimsenin huzur ve güvenliği yoktur.. millet perişan bir yerden sonra sosyal patlama olur
Hukuk adalet saraya saray PAPAYA bağlı bize bir şey olmaz diye insanların ekmeği ile oynamayacaksın eyyy yahyalinin esedi PAPA çocukları
Geçmiş olsun.
geçmiş olsun ALLAHIM şifa versin inşallah ama soyadı yanlış öztürk olmalı
seçim yaklaşıyor
geçmiş olsun ALLAHIM şifa versin inşallah ama soyadı yanlış öztürk olmalı
normal vatandaş bıçaklanıncada helikopter geliyormu acaba
soy ismi öztürk sayın belediye başkanına geçmiş olsun diyorum
normal vatandaş bıçaklanınca helikopter geliyormu acaba
Olayın özünü bilmeden yine veryansın yapanlar havada uçuyor. Belki kişisel bir olay belki yapan delinin psikopatın biri belkide vuranın canı yanmış ne biliyorsunuz ne Papa kalmış ne Esed kalmış ne Siyaset kalmış yağdırmışsınız.
Adalet yok, kalkınmada yok o yüzden sadece Ak parti ismini öne çıkarıyorlar uygulama ile çeliştiği için uzun adını pek duymuyoruz hatta sokakta bir araştırma yapsalar akp nin açılımını bilmeyen çok kişi çıkar
Çok Geçmişler Olsun,Başkan ve Sevenlerine......
Pkk lılar chp liler hdp liler ıyı liler yudumlayın viskilerinizi paşam sırtlan içerde olunca sıkıntı bitmez
Diğer Haberler
Bir ilk: YouTube'da küfür eden kişi hapis cezası alabilir

Bir ilk: YouTube'da küfür eden kişi hapis cezası alabilir

Şans Topu sonuçları 21 Şubat: Devirli ikramiyeyi tek başına kazandı!

Şans Topu sonuçları 21 Şubat: Devirli ikramiyeyi tek başına kazandı!

Devlet Bahçeli-Ozan Arif davasında para cezası!

Devlet Bahçeli-Ozan Arif davasında para cezası!

AK Parti'yi karıştıracak iddia!

AK Parti'yi karıştıracak iddia!

16 yaşındaki Yiğit Can, Apple'ın teşekkür listesinde

16 yaşındaki Yiğit Can, Apple'ın teşekkür listesinde

Üç aylar ne zaman başlıyor? Ne kadar kaldı? İşte Diyanet'e göre 2018 dini günler takvimi

Üç aylar ne zaman başlıyor? Ne kadar kaldı? İşte Diyanet'e göre 2018 dini günler takvimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.