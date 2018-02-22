AK Partili Belediye Başkanına bıçaklı saldırı!

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Seydili Mahallesi'ndeki arazisinden yol açılmasına karşı çıktığı öne sürülen Mehmet A, belediye ekiplerinin yürüttüğü yol çalışmalarını kontrol için bölgeye gelen Öztürk ile zabıta memuru Sinan Sivritepe'yi bıçakla yaraladı.

Yahyalı Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Öztürk ambulans helikopterle, Sivritepe de ambulansla Kayseri'ye sevk edildi. Mehmet A'nın gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

ESAT AKTÜRK KİMDİR?



1961 yılında Yahyalı İlçesinde doğdu. İlkokul ve İmam-Hatip Lisesini Yahyalı’da tamamladı. 1981 yılında Kayseri de İmam-Hatip olarak göreve başladı. 1985-1989 eğitim öğretim yıllarında İktisat Fakültesini bitirdi. 1981-1995 yılları arasında bir yılı İl Müftülüğünde memur olmak üzere 14 yıl Diyanet İşleri Başkanlığında görev yaptı. 1995 yılında Kocasinan Belediyesi Personel Müdürlüğü’ne naklen atandı.

1995-2002 yıllarında yedi yıl Personel Müdürlüğü , on bir yıl Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. ‘‘Kayseri Belediyeciliği’’ olarak markalaşan Kocasinan Belediyesinde on dokuz yıl çalıştı .Türkiye Belediyeler Birliği ‘nin açmış olduğu onlarca‘’Belediye Akademisinde’ belediyecilikle ilgili eğitimler aldı. Belediyeler arası işbirliği koordinasyonu ve çeşitli vesilelerle yurt dışında yerel yönetimlerle ilgili incelemelerde bulundu.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

AA