AK Partili belediye başkanları Şanlıurfa'da kampa girecek

Ali Leylak-Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 'AK Parti Yerel Yönetimler Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı'na katılmak üzere kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, bölgedeki il ve ilçe belediye başkanlarıyla buluşacak.Şanlıurfa'da düzenlenecek olan 'AK Parti Yerel Yönetimler Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı'na katılmak üzere sabah uçakla Şanlıurfa'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya'yı GAP Havaalanında; Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri ve Mehmet Akyürek, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ve partililer karşıladı. Kaya, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret edip, parti yöneticileriyle bir araya geldi.Şanlıurfa'da bulunmanın memnuniyetini ifade eden Kaya, Öncelikle Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki AK Parti belediye başkanlarımızla ilgili burada 3 günlük bir kamp yapacağız. Bu kampımıza ev sahipliği yapan il başkanıma, belediye başkanıma ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Dolayısıyla burada belediyelerimizle ilgili son çalışmalarımızı gözden geçirip 2019'a doğru yürümeye devam edeceğiz dedi.
Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik: Türkiye'ye imtiyazlı ortaklık teklif edilemez, ciddiye almıyoruz
Otomobil yolcu otobüsünün altında paramparça oldu!
Ümraniye'de okul bahçesinde çatışan 5 servis şoförüne müebbet hapis istemi
Kılıçdaroğlu kürsüyü yumruklayarak haykırdı: Bir milim geri adım atmayacağız
Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!
Hollanda ve Almanya'da fırtına önüne geleni uçurdu
Son dakika! Afrin sınırında yeni önlem: 'Kayı' güvenlik sistemi
16 yaşındaki öğrencisiyle birlikte olmuş!
Aile Bakanı Kaya'dan 115 hamile çocuk skandalına ilişkin açıklama
AK Parti'den istifa etmişti, Erdoğan yeniden görevlendirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum