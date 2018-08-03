AK Partili Bülent Turan'dan CHP'deki kurultay tartışmasına kritik yorum: Bu işin sonu kayyum

CHP'nin gündemi 24 Haziran'dan sonra başlayan olağanüstü kurultay tartışması. Parti içi muhalifler, dün olağanüstü kurultay için 630 delegeden imza toplandığını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Muharrem Erkek ise “ilk incelemelere göre” kurultay için yeterli sayıda delegenin imza vermediğini söyledi.

“BU İŞİN SONU KAYYIM”

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da söz konusu bilgilerin görsellerini sosyal medya hesabında paylaşarak "Bu işin sonu kayyım!" yorumu yaptı.

Turan, "Kayyum kim olur?" sorusu soran bir takipçisine de "Ben:)" ifadesini kullanarak yorum verdi.

“KÖPEKLER HAVLADI DİYE ATLAR ÖLMEZ”

Turan'a ana muhalefetten ilk tepki Özgür Özel'den geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "AKP'nin grup başkanvekili… İşine bak işine. Kayyım atamadığınız bir CHP kaldı. İnsanda biraz utanma olur. CHP'ye laf ederken şu gerçeği bil ki; köpekler havladı diye atlar ölmez" ifadesini kullandı.



