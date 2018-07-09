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AK Partili Bülent Turan'dan TBMM'deki yemin töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden CHP'li vekillere sert tepki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 21:23 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP milletvekillerinin Cumhurbaşkanı yemin töreninde ayağa kalmayarak Erdoğan'ı protesto etmeleri ile ilgili, "22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreteri Cumhurbaşkanlığı törenine katılmak için Türkiye'ye gelmişken, CHP yemin töreninde ayağa kalksa ne olur, amuda kalksa ne olur? Onlar gitsinler Selahattin Demirtaş'ın önünde ayağa kalksınlar." ifadelerini kullandı.

AK Partili Bülent Turan'dan TBMM'deki yemin töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden CHP'li vekillere sert tepki!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "CHP milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulundaki yemin töreninde ayağa kalkmaması" ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkan Erdoğan'ın iki hafta önce gerçekleşen seçimde yüzde 52,5 oy alarak tartışmasız bir şekilde Cumhurbaşkanı seçildiğini ve bugün de Genel Kurulda yemin ettiğini anımsattı.

"CHP 26 MİLYON VATANDAŞA SAYGI DUYMADIĞINI GÖSTERDİ"

Erdoğan'ın 2003'ten 2014'e kadar Başbakan, 2014'ten bu yana da Cumhurbaşkanlığı görevini yürüttüğünü vurgulayan Turan, "Cumhurbaşkanımız her makama seçimle geldi. CHP, Cumhurbaşkanımıza saygı duymayarak, yemin töreninde ayağa kalkmayarak esasında milli iradeye, seçilmişlere, demokrasiye, 26 milyon vatandaşa saygı duymadığını gösterdi." diye konuştu.

"BU DİL SİYASET ZEMİNİNİ ZEHİRLİYOR"

Bülent Turan, CHP'nin, "yasama yürütmeye boyun eğmeyeceği için ayağa kalkmayacağız" dediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"İnsan sormadan edemiyor, Ahmet Necdet Sezer yasamanın başında mıydı ki CHP o Meclis'e geldiğinde ayağa kalkıyordu? Böylesi bir siyasi dil, böylesi bir anlayış olabilir mi? Bu dilin siyasete, demokrasiye bir faydası yoktur. Bu dil siyaset zeminini zehirliyor.

"ONLAR GİTSİNLER SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN ÖNÜNDE AYAĞA KALKSINLAR"

22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreteri Cumhurbaşkanlığı törenine katılmak için Türkiye'ye gelmişken, CHP yemin töreninde ayağa kalksa ne olur, amuda kalksa ne olur? Onlar gitsinler Selahattin Demirtaş'ın önünde ayağa kalksınlar."

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