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AK Parti'li Çalık'tan Berat Kandili mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 13:34 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık: - "Varlığımızı bir kez daha gözden geçirme, hayatımızı muhasebe etme ve bizlere verilen nimetlere şükretme imkanı sağlayan mübarek gecelerden biridir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Berat Kandili mesajında "Varlığımızı bir kez daha gözden geçirme, hayatımızı muhasebe etme ve bizlere verilen nimetlere şükretme imkanı sağlayan mübarek gecelerden biridir" ifadesini kullandı.

Çalık, mesajında, Ramazan Ayı'nın müjdeleyicisi Berat Kandili'ne ulaşmanın mutluluğu ve sevinci içinde olduklarını belirtti.

Berat Kandili'nin önemine dikkati çeken Çalık, şunları kaydetti:

"Varlığımızı bir kez daha gözden geçirme, hayatımızı muhasebe etme ve bizlere verilen nimetlere şükretme imkanı sağlayan mübarek gecelerden biridir. Dargınların barıştığı, akrabalık ve kardeşlik duygularının arttığı, maneviyatın anlam kazandığı Berat Gecesi, Yüce Allah'ın rahmet ve bereket kapılarını ardına kadar açtığı, günahlarımızı affettiği, ibadetlerimizi mükafatlandırdığı müstesna gecelerdendir.

Öyle ki bu feyizli gecenin anlam ve idrakı ile şükretmeli, Rabbimizin rızasını kazanma arzusu ve iştiyakı içinde olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta milletimizin ve tüm İslam Aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bu mübarek gecenin tüm insanlığa merhamet, huzur, birliktelik, kardeşlik ve barış getirmesini temenni ediyorum."

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