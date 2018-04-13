HABER

Ak Parti'li Çam, Reyhanlı’da şehit ailelerini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 18:50 | Son Güncelleme

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde şehit ailelerini ziyaret etti.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde şehit ailelerini ziyaret etti.

Kilis'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından beraberindeki kadın milletvekilleri ve partililerden oluşan heyetle birlikte Reyhanlı'ya gelen Selva Çam, Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Saruhan tarafından belediye binası önünde karşılandı. Çam ve beraberindekiler, Afrin’den yapılan roketli saldırılarda yaşamını yitiren Fatma Avlar, Rifat Sinirli ve Ahmet Şanverdi’nin evlerine giderek taziye ziyaretinde bulundu. 17 yaşında şehit düşen Fatma Avlar'ın evinden çıkışta açıklama yapan Çam, "Askerlerimizin yanında olmak, Reyhanlı ve Kilis’te saldırılarda zarar görmüş ailelerimizi ziyaret etmek için geldik. Kadınlarımızın el emeği göz nuru ile yapmış oldukları çamaşır ve askerlerimiz için hazırladıkları malzemeleri getirdik. Tüm kadınlarımızın, şehit ailelerinin, annelerin, gazi kadınların, çocuk ve gençlerin yazdıkları mektupları askerlerimize teslim edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından heyettekiler, Oğulpınar Sınır Karakolu’na geçti.

Kaçırıp tecavüz etti! Mahkemede tahliyesini istediKaçırıp tecavüz etti! Mahkemede tahliyesini istedi
Trump hakkında ABD'yi karıştıran iddia! Trump hakkında ABD'yi karıştıran iddia!
Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hollanda'da Suriye kararı

Hollanda'da Suriye kararı

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çetin Doğan'dan ilk sözler

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çetin Doğan'dan ilk sözler

AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

28 Şubat davasında karar verildi! 68 beraat, 21 müebbet

28 Şubat davasında karar verildi! 68 beraat, 21 müebbet

İstanbul Boğazı'na sis çöktü! Meteoroloji uyardı, yüzlerce gemi bekliyor

İstanbul Boğazı'na sis çöktü! Meteoroloji uyardı, yüzlerce gemi bekliyor

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

Kartal ve Kadıköy hattındaki minibüs kahyalarından akılalmaz vurgun

Kartal ve Kadıköy hattındaki minibüs kahyalarından akılalmaz vurgun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.