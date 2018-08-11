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AK Partili Çamlı, 15 Temmuz gazisiyle tartıştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 07:35 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, sosyal medya hesabında polemiğe girdiği 15 Temmuz Gazisi Yahya Tezgelen'e "tantana yapmayın" dedi.

AK Partili Çamlı, 15 Temmuz gazisiyle tartıştı!

15 Temmuz Gazisi Yahya Tezgelen kişisel twitter hesabından, Ahmet Hamdi Çamlı ile görüşmek istediğini belirtti. AK Partili Çamlı, Tezgelen'in bu isteğine "iyi de kardeşim medyadan mı konuşacağız, her yerde bize ulaşabileceğin kanallar, bilgiler var. Bu şekilde medya üzerinden mi konuşalım? Başka maksadın mı var? Anlamadım" cevabını verdi.

"TANTANA YAPMA"

Tezgelen, Çamlı'nın bu cevabından sonra günlerdir kendisine ulaşmaya çalıştığını belirtip, "başka ne gibi maksadım olabilir" dedi. Çamlı, 15 Temmuz Gazisi'ne "bize herkes ulaşabilirken, senin ulaşamaman manidar" şeklinde yanıt verdi. Devamında Çamlı, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmadan kısa bir videosunu paylaştı. Videoda Çamlı'nın "tantana yapmayın" dediği görüldü.

"OYUMU DA KANIMI DA HELAL ETMİYORUM"

15 Temmuz Gazisi, Çamlı'nın "tantana yapmayın" ifadelerini kullandığı videoyu paylaşmasından sonra, "Bir damla kanımı sana helal etmiyorum. Bu yaptığın şeyin adını koyamadım ama bunu izleyip de sana tepki göstermeyen kimseye hakkımı helal etmiyorum. Verdiğim oyu da helal etmiyorum" diye cevap verdi.

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