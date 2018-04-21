HABER

Ak Partili Dağ: İlaçta da kendi ürünümüzü üretmeliyiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 14:16 | Son Güncelleme

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ar-Ge Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 'Türkiye'nin Sağlıktaki Gücü ve Potansiyeli' konulu toplantıda, ülkede savunma harcamalarından daha fazlasının sağlık alanında yapıldığını söyleyerek, "İlaçta da kendi ürünümüzü üretmeliyiz.

Ak Partili Dağ: İlaçta da kendi ürünümüzü üretmeliyiz

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ar-Ge Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 'Türkiye'nin Sağlıktaki Gücü ve Potansiyeli' konulu toplantıda, ülkede savunma harcamalarından daha fazlasının sağlık alanında yapıldığını söyleyerek, "İlaçta da kendi ürünümüzü üretmeliyiz. Bu konuda kimya alanında çalışanlara iş düşüyor" diye konuştu.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezi Sağlık Sektör Kurulu'nun 'Türkiye'nin Sağlıktaki Gücü ve Potansiyeli' ana başlıklı Türkiye İstişare Toplantısı, Balçova Termal Otel'de düzenlendi. Toplantıya Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ar-Ge Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Aselsan Genel Müdür Yardımcısı ve Uges Sektör CEO'su Dr. İbrahim Bekar, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Abdulvahit Sözüer, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz ile İstanbul Consulting Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yavuz Selim Sılay katıldı.
MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, toplantının açılışında yaptığı konuşmada dernek olarak dünyada 180 noktada çalıştıklarını söyledi. Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin 2002 yılından sonra kaynakların artması ve özel sektöre yapılan katkılarla farklılaştığını söyleyen Ülkü, daha önce parası ve sigortası olmayan hastaların sağlık hizmeti almak için senet imzalarken, son dönemde sağlıkta dönüşüm programıyla değişimin yaşandığını dile getirdi.
MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu Başkanı Levent Can da, Türkiye'deki sağlık turizmi ile döviz girdisi sağlandığını belirterek, "Türk sağlık sektörü dünyayla yarışır hale gelmiştir. Sağlık harcamaları 2009 yılından bu yana, her yıl bir önceki yıla göre yüzde 10 civarında artış göstermiştir. Sektörün milli ve yerli teknolojiyle çalışması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞME
Türkiye'deki sağlık sektörünün oldukça büyüdüğünü söyleyen MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Safi Kuralay ise kendi vatandaşların taleplerini karşılamanın ötesinde, dünyanın birçok noktasından hasta kabul eden bir ülke olunduğunun altını çizdi. Yabancı hastalar tarafından artan güveni iyi değerlendirmek gerektiğine dikkat çeken Kuralay, şöyle konuştu:
"Sağlık, stratejik alanlardan biri haline geldi. Değişen rekabet ortamında artık ülke olarak söz sahibiyiz. İzmir, köklü ticaret geleneğinin olduğu bir şehirdir. Burada ticaret yapanlar, geleneğin verdiği güçle ticaret hayatına katkı sağlıyor. İzmir 2017'de en çok ihracat yapılan 4'üncü il oldu. Toplam 203 ülkeye ihracat yapan İzmir, 2018 yılında bu performansı sürdürdü. Yılın ilk çeyreğindeki ihracat rakamları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 oranında arttı. Genç nüfusu doğru kullanarak çok daha büyük başarılara imza atılacak."
24 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle de ilgili konuşan Safi Kuralay, ülkedeki istikrarın güçlü iktidarlarla mümkün olabileceğini belirterek, "Güçlü Türkiye hedefine daha hızlı ilerlemek için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bir an önce geçilmesi gerekir" dedi.
'SAĞLIĞA SAVUNMADAN FAZLA HARCAMA'
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sosyal güvenlikte kurumların birleştirilmesiyle sağlık alanında önemli icraatlar yapıldığını söyleyerek, "Sağlığa erişim konusunda yaşanan sıkıntıları çözdük. Her vatandaşımızı kendi ilinde ve ilçesinde hastane bulabilecek bir ortama kavuşturduk. Doktor sayısını arttırdık. Yüzde 96 sağlık güvencesi veren bir ülke olduk. Savunma harcamalarından daha fazlasını sağlığa yapıyoruz. İlaçta da kendi ürünümüzü üretmeliyiz. Bu konuda kimya alanında çalışanlara iş düşüyor" diye konuştu. Sağlık turizmindeki potansiyelin daha fazla kullanılabileceğini dile getiren Hamza Dağ, ülkedeki cari açığın da bu sayede kapatılabileceğini vurguladı.
'KARARLAR DAHA HIZLI ALINACAK'
AK Partili Dağ, erken seçim kararıyla ilgili olarak ise şöyle konuştu:
"Erken seçim ile ilgili hızlı gelişmeler yaşandı. 2019'un Kasım ayına kadar süre vardı. Niye erkene alındığıyla ilgili soru işaretleri olabilir. 16 Nisan'da yapılan halk oylamasından sonra ne zaman, nereye gitsek bize seçimi sordular. Bu ülkenin gündeminde hep seçim vardı. Bu beklentiyi gözlemledik ve hususun ülke gündeminden çıkmasını istedik. Hızlı hareket etmek gerekti. Yeni sistemle birlikte kararlar daha hızlı alınacak. Uyum yasalarıyla ilgili çalışmaları tamamladık."
Daha sonra söz alan İzmir Valisi Erol Ayyıldız da Türkiye'de bir kişinin doğumundan ölümüne kadar başka ülkede alamayacağı sağlık hizmetini aldığını beliterek, bilim ve teknoloji olarak potansiyelin kullanılması gerektiğini ifade etti. Ayyıldız, dünyada yeniliklere açık olmak ve lokomotif olmak gerektiğini vurguladı.
Konuşmaların ardından Türkiye'nin Sağlıktaki Gücü ve Potansiyeli başlıklı oturum gerçekleştirildi.

FOTOĞRAFLI

Ak Partili Dağ: İlaçta da kendi ürünümüzü üretmeliyizAk Partili Dağ: İlaçta da kendi ürünümüzü üretmeliyizAk Partili Dağ: İlaçta da kendi ürünümüzü üretmeliyizAk Partili Dağ: İlaçta da kendi ürünümüzü üretmeliyiz

15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
CHP'nin adayı Meral Akşener mi? CHP'nin adayı Meral Akşener mi?
İmam Hatipliler, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiİmam Hatipliler, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Abdullah Gül'ün zor kararı!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

Survivor canlı yayınında skandal! Bir anda göğüslerini açtı

Survivor canlı yayınında skandal! Bir anda göğüslerini açtı

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

İlginizi Çekebilir

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Bakan İsmet Yılmaz Öğrenciye tablet yerine klavyeli bilgisayar verilecek

Son dakika! Bakan İsmet Yılmaz Öğrenciye tablet yerine klavyeli bilgisayar verilecek

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

Bekir Bozdağ'dan 'Deizm' yorumu

Bekir Bozdağ'dan 'Deizm' yorumu

Önce tokalaştı sonra vurdu!

Önce tokalaştı sonra vurdu!

Düz Dünya Derneği Başkanı NASA'ya davet edildi!

Düz Dünya Derneği Başkanı NASA'ya davet edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.