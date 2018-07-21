AK Partili Dağ: Toplu zehirlenme konusunun üzerine gidilecek 1

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'in Aliağa ilçesinde işçilerin toplu gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmasıyla ilgili kentte inceleme yapıp bilgi aldı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın da eşlik ettiği Dağ, 122 işçinin halen hastanede bulunduğunu, sorumlular kim olursa olsun olayın üstüne gideceklerini söyledi. Aliağa ilçesinde bir sanayi tesisinin inşaatında çalışan ve geçen salı günü yedikleri akşam yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle toplu halde hastaneye kaldırılan işçiler, gözlerin bölgeye çevrilmesine neden oldu. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, konuyla ilgli bilgi aldı. Aliağa Devlet Hastanesi'nde toplantı düzenleyen Dağ, resmi kaynaklardan alınan son bilgileri paylaştı. Dağ, "Şu ana kadar hastanelerimize toplamda 3 bin 300 başvuru yapılmış durumda. Ama bunun içinde mükerrer başvurular da var. Mükerrerler çıkarıldığında, 2 bin 400 işçimizin zehirlenme şikayetiyle hastanelerimize başvurduğu bilgisi, İl Sağlık Müdürlüğümüzce verilmiştir. Bu rakamlara iş yeri revirinde müdahale edilen hasta sayısı dahil değildir. Hastalarımızın bir kısmı ayakta tedavi edilirken, bir kısmı da yatarak tedaviye tabi tutulmuş ve taburcu edilmiştir. Şu anda toplam 122 kardeşimiz tedavi altındadır. Bunların 8'i Aliağa Devlet Hastanesi'nde, 2'si Bergama Devlet Hastanesi'nde, 40'ı Türkan Özilhan Trafik Hastanesi'nde, bir o kadar da Çiğli Devlet Hastanesi'nde bulunmaktadır" dedi.

TAHKİKAT DEVAM EDİYOR Bölge milletvekilleri olarak konu üzerine hassasiyetle eğildiklerini belirten Dağ, "Doktorların bize verdiği bilgiye göre, zehirlenme vakalarında 150 saatlik bir süreç söz konusu. Burada, işin duyulmasından itibaren hem Tarım ve Orman Bakanlığımız hem Sağlık Bakanlığımız hem de hastanelerimiz gerekli çalışmayı yapmış durumdalar. Bu anlamda da Allah'a hamdolsun daha fazla üzüntümüzü artıracak bir hadisenin ortaya çıkmamış olması bizim açımızdan bir tesellidir. Tabii ki burada kamu sektörü değil de özel sektörde böyle bir hadisenin yaşanmış olmasına rağmen, bölge vekilleri olarak bizler bu işin takipçisi olarak gerekli hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz. Konuyla ilgili tahkikat devam ediyor" diye konuştu. 'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ' İhmali bulunanların ve sorumluların tespiti için sonuna kadar takipçi olacaklarını ifade eden Dağ, "Burada yemeklerden kaynaklanan bir zehirlenme olduğu, ilk etapta tespit edilen bir durum. Soruşturma anlamında tabii ki kim olursa olsun üstüne gideceğiz. Bu konuda bir ihmal söz konusu ise idari ve adli olarak kimin bir kusuru varsa bu kusurun sonuna kadar biz takipçisi olacağız. Gerekli mercilerimiz, adli makamlarımız, başsavcımız; idari makamlar, kaymakamımız, Tarım İl Müdürlüğü gerekli işlemleri yapacak. Biz de bu şehrin vekilleri olarak bunun takipçisi olacağız" diye konuştu.