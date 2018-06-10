AK Parti'li Eker: Türkiye'nin güçlenmesi Kürtler'in de güçlenmesi demektir

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin büyümesi için önemli olduğunu dile getirerek, "Bizim durumumuz başka ülkedeki Kürtlerin durumu gibi değildir. Onun için Türkiye'nin güçlenmesi Kürtler'in de güçlenmesi demektir. Çünkü Kürtler'in devleti Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu seçimde biz Türkiye'nin güçlenmesini arzu ediyoruz" dedi.

24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır 1'inci sıra milletvekili adayı olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Sur ilçesindeki muhtarlarla iftar programında bir araya geldi. Burada konuşan Eker, Sur ilçesinin terör örgütü PKK'nın hendek olaylarında işgal edilmek istendiğini dile getirerek, yaşanan yıkımın adından ilçenin yeniden inşaası için çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. Hendek olaylarında PKK'nın Kürtleri bile bile ölüme süreklediğini belirten Eker, "Bu ilçemiz, maalesef yakın bir geçmişte bir işgal teşebbüsüne maruz kaldı. Bir terör örgütü burayı işgal etmeye kalktı. Gayrı meşru, haksız hukuksuz bir şekilde terörle, bombalarla, hendeklerle, çukurlarla, mayınlarla bu işgali gerçekleştirmeye kalktı, bir çok insanı katletti. Bunların önemli bir kısmı genç yaştaki Kürt çocuklarıydı. Terör örgütü PKK bu çocukların katildir. Çünkü onları bile bile ölüme sürdü. O tarihi Suriçi maalesef yakılıp, yıkıldı. Biz şimdi bir yandan sizlerin desteğiyle, burayı yeniden inşaa edeceğiz. Sur mağdurları için 5 bin 600 konut yapılıyor" dedi.

'BİZİM DURUMUMUZ BAŞKA ÜLKEDEKİ KÜRTLERİN DURUMU GİBİ DEĞİLDİR'

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinin Türkiye'nin güçlenmesi için önemli olduğuna dikkat çeken Eker, şunları söyledi:

"Türkiye'nin güçlenmesi Kürtlerin de güçlenmesi demektir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti, Türklerden, Kürtlerden, Lazlardan, Çerkezlerden, Zazalardan 81 milyon her çeşit kavim ve kültür var. Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz zaman bunların hepsidir. Dünyanın diğer ülkelerindeki Kürtler, sadece bir bölgede yaşarlar. Örneğin, Kuzey Irak'taki Kürtler, Zaho, Duhok, Erbil, Süleymaniye'de yaşarlar, buralarda mülk sahibidirler. Ama Irak'taki Kürtlerin, Bağdat'ta, Basra'da evleri yok, evleri olamıyor. Suriye'de Kamışlı'da, Kobani'de, Afrin'de yaşıyor. Ama Şam'daki Osmanlı mahallesi dışında, diğer şehirlerde evleri yok. İran'da da öyle. İran'da Kürtler sadece Kürdistan Eyaleti'nde yaşıyor. Ama Türkiye öyle değil. İstanbul'un, Yalova'nın, Muğla'nın, Marmaris'in tapuları sizlerin cebinizde. 780 bin kilometre karenin tapusu 81 milyonun cebinde. Bizim durumumuz başka ülkedeki Kürtlerin durumu gibi değildir. Onun için Türkiye'nin güçlenmesi Kürtler'in de güçlenmesi demektir. Çünkü Kürtler'in devleti Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bunun için cumhurbaşkanlığı seçimi önemlidir. Bu seçimde biz Türkiye'nin güçlenmesini arzu ediyoruz. Türkiye sorunlarını daha kolay çözer, bürokrasiyle daha etkin mücadele eder. Artık sivil siyasi irade mutlak söz sahibi olacak."

Eker'in konuşmasının ardından programa katılan muhtarlar mahallelerinde yaşanan sorunları dile getirdi.

FOTOĞRAFLI



