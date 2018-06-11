HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

AK Parti'li Eker'den, İnce'nin Diyarbakır mitingine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 21:29 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, CHP'nin cumhurbaşkan adayı Muharrem İnce'nin Diyarbakır'da düzenlediği mitingde HDP'nin bayraklarının yer almasına tepki göstererek, "Geçmişte Hakkari gibi benzer yerlerde o şekilde miting yapmıştı.

AK Parti'li Eker'den, İnce'nin Diyarbakır mitingine tepki

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, CHP'nin cumhurbaşkan adayı Muharrem İnce'nin Diyarbakır'da düzenlediği mitingde HDP'nin bayraklarının yer almasına tepki göstererek, "Geçmişte Hakkari gibi benzer yerlerde o şekilde miting yapmıştı. Bugünkü Diyarbakır mitingi de büyük ölçüde HDP desteğiyle gerçekleştirilmiş bir mitingdir. Bunu bütün Diyarbakırlılar biliyor, bütün Türkiye'nin de bilmesinde yarar var" dedi.
Diyarbakır 1'inci sıra milletvekili adayı olan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında Kulp ve Lice ilçelerini ziyaret etti. İlk ziyaretini Kulp ilçesine yapan Eker, AK Parti ilçe teşkilatını ziyaret etti. İlçedeki muhtarlarla bir araya gelen Eker, mahallerinde yaşadıkları sorunları dinledi. Kulp esnafını ziyaretinin ardından Lice ilçesine geçen Eker, çeşitli ziyaretlerde bulundu.
'TÜRKİYE'DE BİR KÜRT SORUNU VARSA İMARI, UYGULAYICISI CHP'NİN KENDİSİDİR'
Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bugün Diyarbakır'da düzenlediği miting ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Eker, "CHP ile HDP arasında yakın bir dayanışma var. Geçmişte Hakkari gibi benzer yerlerde o şekilde miting yapmıştı. Bugünkü Diyarbakır mitingi de büyük ölçüde HDP desteğiyle gerçekleştirilmiş bir mitingdir. Bunu bütün Diyarbakırlılar biliyor, bütün Türkiye'nin de bilmesinde yarar var. Eğer Türkiye'de bir Kürt sorunu varsa imarı, uygulayıcı CHP'nin kendisidir. Bu manada CHP ile HDP'nin yaklaşımı son derece manidardır. Buradaki ittifak, birleşme AK Parti ve onun lideri Cumhurbaşkanımıza karşı bir ittifaktır" diye konuştu.
'KANDİL HAREKATI BEKLENEN BİR HAREKATTI'
Terör örgütü PKK'nın kamplarının bulunduğu Kandil Dağı'na yönelik hava harekatının başlamasıyla ilgili açıklamada bulunan Eker, bunun beklenen bir harekat olduğunu söyledi. Eker, "PKK, hiç bir şekilde Kürtleri temsil etmiyor. Kürtlerin ve Türklerin ortak sorunu haline gelmiş bir terör örgütüdür. Ortadoğu'da terör örgütü PKK eylem ve faaliyetleriyle bir takım karanlık odaklara ciddi manada taşeronluk yapmaktadır. Türkiye'de hem içeride hem sınırları dışında yapılan terör olaylarına yakın tarihte özellikle Zeytin Dalı Harekatı'yla etkin bir mücadelede bulundu. Hem Kandil hem de Sincar bölgesinde PKK'nın varlığı biliniyor. Kandil'deki PKK unsurlarının, kamplarının etkisiz hale getirilmesi için öteden beri etkin bir mücadele yapılıyor. Başlatılan bu harekat, beklenen bir harekattı. İnşallah başarıyla sonuçlanır." dedi.
'1993 YILINDA LİCE'YE YAPILANLARI BİZ UNUTMADIK'
Açıklamasının ardından Eker, AK Parti Lice İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği toplantıya katılarak, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili konuştu. 1993 yılında yaşanan terör olayları nedeniyle Lice'nin yakılmasıyla ilgili AK Parti'nin sorumluları hakkında hesap sorduklarını ifade eden Eker, şunları söyledi:
"Terör örgütü PKK'nın Lice'nin kaderine bir kabus gibi çökmüş. 1993 yılında Lice'ye yapılanları biz unutmadık. Lice'de dumanlar yükselirken, zamanın hükümeti ortağı Deniz Baykal, bir astsubay tarafından Lice'ye sokulmadı. O günlerin hesabını AK Parti olarak soruyoruz. Dava açıldı, onlar bugün yargılanıyor. Yani Lice'yi yakanların hesabını bugün AK Parti soruyor. 1993 yılında siyaset yapanlar farklı adlar altında bugün ortalıkta dolanıyor, sizlerden oy istiyorlar. AK Parti, Lice'nin hakkına sahip çıktı. Kimse bizden daha fazla Kürt değildir. Onların hiçbiri bizden daha fazla Kürt değildir. Kürtleri sevmek, Kürtlere hizmet etmektir, Kürtleri yaşatmaktır. Kürtlerin dilini yaşatmaktır. Kürtleri sevmek budur. Bu seçim, Türkiye için önemlidir. Çünkü Türkiye'nin sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek için bir sistem değişikliği getiriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye destek verip, Türkiye'nin sorunların daha kısa süre içerisinde çözmesini sağlamamız lazım."

FOTOĞRAFLI

AK Parti'li Eker'den, İnce'nin Diyarbakır mitingine tepkiAK Parti'li Eker'den, İnce'nin Diyarbakır mitingine tepkiAK Parti'li Eker'den, İnce'nin Diyarbakır mitingine tepkiAK Parti'li Eker'den, İnce'nin Diyarbakır mitingine tepki

PARTNERSırtında yağ kapsülü çıkınca...Sırtında yağ kapsülü çıkınca...
İçişleri Bakanlığı'nın talimatı uygulamaya kondu! Yolcu otobüslerinde yeni dönem resmen başladı!İçişleri Bakanlığı'nın talimatı uygulamaya kondu! Yolcu otobüslerinde yeni dönem resmen başladı!
Minibüsün içinde ölü bulunduMinibüsün içinde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

MHP Konya Miletvekili adayı Celil Çalış’tan 24 Haziran seçimleri öncesi şok çıkış: Erdoğan seçilmese hiçbir şey olmaz

MHP Konya Miletvekili adayı Celil Çalış’tan 24 Haziran seçimleri öncesi şok çıkış: Erdoğan seçilmese hiçbir şey olmaz

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Sibel Can'ın yeni albüm pozları olay oldu

Sibel Can'ın yeni albüm pozları olay oldu

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

İlginizi Çekebilir

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!

Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı'nın talimatı uygulamaya kondu! Yolcu otobüslerinde yeni dönem resmen başladı!

İçişleri Bakanlığı'nın talimatı uygulamaya kondu! Yolcu otobüslerinde yeni dönem resmen başladı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki vatandaşları uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki vatandaşları uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın

Diyarbakır Sur ve Şırnak Cizre'de hendek eylemlerini organize eden PKK'lı terörist yakalandı

Diyarbakır Sur ve Şırnak Cizre'de hendek eylemlerini organize eden PKK'lı terörist yakalandı

Şırnak'taki operasyonda PKK'nın sözde bölge sorumlusu Zinar Bagog kod adlı Zinar Avcı öldürüldü

Şırnak'taki operasyonda PKK'nın sözde bölge sorumlusu Zinar Bagog kod adlı Zinar Avcı öldürüldü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kandil'i de dümdüz edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kandil'i de dümdüz edeceğiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.