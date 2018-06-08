AK Partili Esayan gençlerin sorularını cevapladı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, "Halkımız 24 Haziran'da bir karar verecek bu karar hepimizin başının üzerinde olacak. Bizim istemediğimiz bir sonuç olursa da onu başımızın üzerinde kabul edeceğiz ve ülke yoluna devam edecek." dedi.
Esayan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "Türkiye seçime gidiyor, gençler soruyor" başlıklı etkinliğe katıldı.
AK Parti'deki yenilenme hareketiyle teşkilatların coşkulu bir şekilde çalıştığını anlatan Esayan, ev ev dolaştıklarını, halkında içinde ve gençlerle temas halinde olduklarını söyledi.
Esayan, 24 Haziran’da halkın sandığa gidip karar vereceğini belirterek, "Halkımız 24 Haziran'da bir karar verecek bu karar hepimizin başının üzerinde olacak. Bizim istemediğimiz bir sonuç olursa da -ki ben liderimiz Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı ve mecliste AK Parti'nin kazanmasını istiyorum doğal olarak- ama istemediğimiz sonuç olursa da onu başımızın üzerinde kabul edeceğiz ve ülke yoluna devam edecek." dedi.
Markar Esayan, seçim ittifaklarına ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:
"Tabii yeni bir sitem hayata geçecek. Hükümet sistemi üzerinde çok ciddi bir değişiklik yapıldı. Ben de o ekibin içindeyim. Komisyonlarda ittifak yasası görüşülürken muhalefet çok ciddi bir şekilde karşı çıktı. Sanki bu ittifak yasasını AK Parti-MHP için çıkarıyoruz. Halbuki biz bunu, demokrasimizin kalıcı olması için çıkardık. Ama geldiğimiz noktada bu mekanizmayı kendileri kullanıyor. Bu çok demokratik bir mekanizma. Yeni sistemde ittifaklarla, eski sistemdeki gibi seçimden sonra oluşacak sürpriz koalisyonları ortadan kaldırmıştır. Her zaman eleştirilen yüzde 10 seçim barajı aslında bu sistemle sıfırlanmıştır. Fiilen ülke barajı uygulanmamaktadır ve seçim barajı diye bir şey kalmamıştır. HDP’nin durumu ne olur bilemem ama ittifakların içine giren partiler aldığı oy oranıyla mecliste yer alacaklar."
AK Parti-MHP ittifakına da değinen Markar Esayan, "Bu bir siyasi hesap birlikteliği değil. Bu tarihin akışı, 15 Temmuz’un bir beka meselesi üzerinden önümüze getirdiği bir mesele. Yenikapı ruhuyla siyaseten bir karşılığı olması gerekiyordu. Bu karşılık AK Parti ve MHP’de vücut buldu. Dolayısıyla AK Parti ve MHP’nin kurmuş olduğu koalisyon bir Yenikapı ruhu sonucudur." dedi.
"Cumhur İttifakı'nın mecliste devam edeceğine inanıyor musunuz?" sorusuna ise Esayan şu cevabı verdi:
"Siyaset her zaman değişkenlik gösterebilir. Oluşacak mecliste nasıl bir tablo ortaya çıkacak şimdiden ön görmek mümkün değil. Ama şu ana kadar oldukça müspet olarak görüyorum. Çünkü bu ittifak bu ülkenin bekasıyla ilgili bir ittifak yani oyla ilgili bir ittifak değil. Tabii ki iki parti de oylarını artırmak ister ama bu toplumda karşılığı olan büyük partilerden iki tanesinin yerli ve milli noktada durması, operasyonlar ve siyasi dizaynlara karşı duruşu aynıdır. Recep Tayyip Erdoğan ülke liderliğini kabul etmiş, bu konuda asla sıkıntı yaşamayan bir ittifaktan bahsediyoruz. Bu iki partiyi yan yana getiren millettir."
Kurdukları yeni sistemde olasılıkların bulunduğuna dikkati çeken Esayan, "Sistemin iyi çalışması için halkın bu gücü Erdoğan ve AK Parti'ye vereceğine inanıyorum. Diyelim ki cumhurbaşkanı farklı bir partiden, mecliste de farklı bir parti ağırlık kazandı ve sıkıntı çıktı ortaya. Kurduğumuz sistem onları uzlaşmaya zorluyor." dedi.
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