AK Partili Esayan gençlerin sorularını cevapladı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, "Halkımız 24 Haziran'da bir karar verecek bu karar hepimizin başının üzerinde olacak. Bizim istemediğimiz bir sonuç olursa da onu başımızın üzerinde kabul edeceğiz ve ülke yoluna devam edecek." dedi.

Esayan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "Türkiye seçime gidiyor, gençler soruyor" başlıklı etkinliğe katıldı.

AK Parti'deki yenilenme hareketiyle teşkilatların coşkulu bir şekilde çalıştığını anlatan Esayan, ev ev dolaştıklarını, halkında içinde ve gençlerle temas halinde olduklarını söyledi.

Esayan, 24 Haziran’da halkın sandığa gidip karar vereceğini belirterek, "Halkımız 24 Haziran'da bir karar verecek bu karar hepimizin başının üzerinde olacak. Bizim istemediğimiz bir sonuç olursa da -ki ben liderimiz Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı ve mecliste AK Parti'nin kazanmasını istiyorum doğal olarak- ama istemediğimiz sonuç olursa da onu başımızın üzerinde kabul edeceğiz ve ülke yoluna devam edecek." dedi.