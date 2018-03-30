AK Partili Fatma Benli ile Uğur Yalçın evlendi

Dün akşam Ankara Grand Otel’de gerçekleştirilen düğünle AK Partili Benli ile Yalçın çifti dünya evine girdi. Düğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman katıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi de düğünde yer aldı

FATMA BENLİ KİMDİR?

25 ve 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekilidir. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu başkan vekilidir. NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Delegasyonu üyesidir. TBMM Çocuk İstismarını Önleme Araştırma Komisyonu başkan vekili ve Tutuklu ve Hükümlü Hakları Komisyonu üyesidir.

Avukat ve arabulucu olan Fatma Benli, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesinde 28 Şubat sürecinde yarım bırakmak zorunda kaldığı yüksek lisans eğitimini 2015 yılında tamamladı.

İnsan hakları çalışmaları nedeniyle 2009 yılında Georgetown Üniversitesi tarafından yayımlanan The Most Influantial Muslims "Dünyanın En Etkili 500 Müslümanı" listesinde İslami Kalkındıran ve geliştiren isimler arasında “üniversitelerde başörtüsü mücadelesinde etkin ve etkili kadın hakları savunucusu ve avukat” şeklinde yer aldı.