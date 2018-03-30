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AK Partili Fatma Benli ile Uğur Yalçın evlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 07:33 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli ile bütçe görüşmeleri sırasında tanıştığı bürokrat Uğur Yalçın evlendi. Benli ile Yalçın çifti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Fazla uzatmayın” talimatıyla 26 Mart’a düğün tarihi almışlardı.

AK Partili Fatma Benli ile Uğur Yalçın evlendi

Dün akşam Ankara Grand Otel’de gerçekleştirilen düğünle AK Partili Benli ile Yalçın çifti dünya evine girdi. Düğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman katıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi de düğünde yer aldı

FATMA BENLİ KİMDİR?

25 ve 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekilidir. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu başkan vekilidir. NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Delegasyonu üyesidir. TBMM Çocuk İstismarını Önleme Araştırma Komisyonu başkan vekili ve Tutuklu ve Hükümlü Hakları Komisyonu üyesidir.

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Avukat ve arabulucu olan Fatma Benli, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesinde 28 Şubat sürecinde yarım bırakmak zorunda kaldığı yüksek lisans eğitimini 2015 yılında tamamladı.

İnsan hakları çalışmaları nedeniyle 2009 yılında Georgetown Üniversitesi tarafından yayımlanan The Most Influantial Muslims "Dünyanın En Etkili 500 Müslümanı" listesinde İslami Kalkındıran ve geliştiren isimler arasında “üniversitelerde başörtüsü mücadelesinde etkin ve etkili kadın hakları savunucusu ve avukat” şeklinde yer aldı.

2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye İnsan Hakları Kurulu Üyeliğine atandı. 2013 yılında 63 kişilik Akil İnsanlar arasına seçildi. Karadeniz Grubu Sekreteri olarak görev yaptı.

Uluslararası Hukukçular Birliği’nin Türkiye Temsilcisi görevini, üç dönem gerçekleştirdi. 15 seneyi aşkın bir süre çeşitli kadın ve hukuk derneklerinin yönetim kurullarında görev üstlendi.

Harvard Hukuk Fakültesi ile Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi (CEDAW) dahil yurt dışında ve Türkiye'nin yedi bölgesinde insan hakları konulu çok sayıda konuşma yaptı. İfade hürriyeti, din özgürlüğü, başörtüsü yasağı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme (CEDAW), kadına karşı şiddet, töre cinayetleri, mal rejimleri ve insan haklarına ilişkin çeşitli alanlarda kitap, kitap bölümü ve makaleler yayımladı.

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Anahtar Kelimeler:
fatma benli Uğur Yalçın erdoğan

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