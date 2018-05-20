AK Parti'li gençler TBMM'ye yürüdü

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi (DTCF) önünden TBMM'ye yürüdü.
Yürüyüş öncesinde, DTCF önünde basın açıklaması yapan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve vatan evlatlarının yurdun dirilmesine vesile olan adımlar attığını söyledi.
Özdemir, millet ve memleket için olan hayallerine ulaşma azmini, kadim tarihinden alan bir gençlik olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Unutmamamız gerekir ki milletimizin gösterdiği direniş, bütün dünyanın üzerimize çullandığı, nefesimizi kesmeye çalıştığı bir zamanda millet olarak 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla başkaldırmamızın sonucu olarak bugünleri bize armağan etmiştir."
Basın açıklamasının ardından, gençler, ellerindeki meşaleler ve Türk bayrakları ile TBMM'ye yürüdü. Gençler, yürüyüş esnasında çevredeki vatandaşlara karanfil dağıttı.
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