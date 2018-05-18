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AK Partili gençlerden Yair Netanyahu'ya suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 12:59 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik küfür içerikli paylaşımı nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik küfür içerikli paylaşımı nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İzmir Bayraklı Adliyesi önünde bir araya gelen AK Parti İzmir Gençlik Kolları üyesi yaklaşık 20 kişi, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik küfür içerikli paylaşımını kınayarak, basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklama yapan AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, şunları söyledi: "ABD'nin şımarık çocuğu Netanyahu'nun Yair adındaki insan müsveddesi oğlu da Türkiye hakkında küfür içerikli skandal bir paylaşımda bulunarak seviyesizliğini ispat etti. Katil devletin oğlu, İslam'ın sembolü hilali, şehitlerimizin sembolü yıldızı sosyal medya hesabında küfürlü bir içerik içerisinde kullanarak hem ülkemize hem de tüm İslam âlemine hakaret etme cüretinde bulunmuştur. Dünyanın gözleri önünde faşizan zihniyetle katledilen Filistinli kardeşlerimize yapılan bu zulme ses çıkartmamızı hazmedemeyen Yair efendi, içindeki cerahatı bu mesajla gün yüzüne çıkartmıştır. Kuruluşun ve kurtuluşun simgesi İzmir'den sesleniyoruz; Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizin aziz hatırasını üzerimizde taşıyoruz. Bayrağımız kanla sulanmıştır. Rengini şehitlerin kanından, ilhamını ay ve yıldızdan alan Türk bayrağı egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın en önemli simgesidir. Egemenliğimizin en önemli alametine yapılan bu saldırının psikolojik alt yapısında Türkiye'nin bağımsızlığını reddetmenin olduğu da açıktır. Bu egemenlik ve bağımsızlık bilinciyle değerlerine sahip çıkan gençler olarak, Yair Netanyahu hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu ahlaksızlık hiçbir zaman hafızamızdan çıkmayacak, haddi bildirilecektir." Açıklamanın ardından suç duyurusunu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na veren AK Partili gençler, adliye önünden ayrıldı.

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