HABER

AK Partili Hakkı Köylü'nün sağlık durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 20:50 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı: - "Kendileri, orada yapılan başarılı bir anjiyodan sonra tedavisine devam edilmek üzere helikopter ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanemize getirilmiştir. Şu anda hastanemizde tedavisine devam edilmektedir"

Şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün tedavisine Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edildiği, genel sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Köylü'nün dün bir toplantıda yaşadığı şiddetli göğüs ağrısının ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne başvurduğu belirtildi.

"Kendileri, orada yapılan başarılı bir anjiyodan sonra tedavisine devam edilmek üzere helikopter ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanemize getirilmiştir. Şu anda hastanemizde tedavisine devam edilmektedir." ifadelerine yer verilen açıklamada, genel durumu iyiye giden milletvekilinin tedavi sürecinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yakından takip edildiği kaydedildi.

PARTNERHücreden mega yataHücreden mega yata
Adnan Oktar ve grubuna bir darbe daha!Adnan Oktar ve grubuna bir darbe daha!
İstanbul savaş alanına döndü! Fatih'te bıçaklı ve silahlı kavgaİstanbul savaş alanına döndü! Fatih'te bıçaklı ve silahlı kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü Atatürk eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Gülben Ergen ve Burak Törer'in fotoğrafına Seren Serengil yorum yaptı

Gülben Ergen ve Burak Törer'in fotoğrafına Seren Serengil yorum yaptı

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni sistemin ilk MGK'sı sonrası açıklama: ABD'nin tehdit dili asla kabul edilemez!

Yeni sistemin ilk MGK'sı sonrası açıklama: ABD'nin tehdit dili asla kabul edilemez!

Türkiye'den çok sert tepki: Haddinizi aşmayın!

Türkiye'den çok sert tepki: Haddinizi aşmayın!

Adnan Oktar ve grubuna bir darbe daha!

Adnan Oktar ve grubuna bir darbe daha!

İstanbul savaş alanına döndü! Fatih'te bıçaklı ve silahlı kavga

İstanbul savaş alanına döndü! Fatih'te bıçaklı ve silahlı kavga

İYİ Partili Aytun Çıray, kurultayda Meral Akşener'in tek aday olduğu açıkladı!

İYİ Partili Aytun Çıray, kurultayda Meral Akşener'in tek aday olduğu açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.