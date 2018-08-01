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AK Parti'li Hakkı Köylü'nün sağlık durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 14:54 | Son Güncelleme

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü taburcu edildi - Hakkı Köylü: - "Şu anda sağlığım gayet iyi durumda ama dinlenmem gerektiğini söylediler" -"İnşallah işimize kaldığımız yerden devam edeceğiz"

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, tedavisinin ardından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu edildi.

Yaşadığı şiddetli göğüs ağrısının ardından 29 Haziran Pazar günü kalp krizi şüphesiyle Kastamonu Devlet Hastanesine başvuran Köylü, burada yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

Hastane çıkışında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Köylü, Kastamonu'da bir toplantı sırasında rahatsızlandığını ve hastaneye başvurduğunu söyledi.

Kastamonu Devlet Hastanesinde yaklaşık 15 dakika içerisinde müdahale edildiğini aktaran Köylü, "Kalp damarlarıma iki tane stent taktılar. Pazartesi öğlene kadar Kastamonu'nda kaldım. Tedavi çok iyi geçti. Gerçekten çok iyi müdahale ettiler. Kastamonu Devlet Hastanesi Başhekimi başta olmak üzere operasyonu gerçekleştiren doktoruma ve personellerine ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Kastamonu'da genel sağlık durumunun iyiye gittiğini ancak Sağlık Bakanlığı tarafından Ankara Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilmesinin istendiğini ifade eden Köylü, şunları kaydetti:

"Helikopter ambulansla Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldik. Burada yoğun bakıma girdik. Yoğun bakımda bir gece kaldıktan sonra tekrar servise geçtim. Buradaki arkadaşlar sağ olsunlar çok ilgi gösterdiler. Başhekimimize, kardiyologlarımıza ve tüm görevlilerimize teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, TBMM Başkanımız, bakanlarımız aradılar, sordular. Hepsine çok teşekkür ediyorum."

Sağlık durumunun çalışmasına engel olmadığını vurgulayan Hakkı Köylü, "Şu anda sağlığım gayet iyi durumda ama dinlenmem gerektiğini söylediler. Bir süre dışarıda hem tedaviye ilaç kullanarak devam edeceğiz hem de biraz kendimizi daha idareli kullanacağız. Doktorların dediğine harfiyen uyacağız. İnşallah işimize kaldığımız yerden devam edeceğiz."

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