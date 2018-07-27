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AK Partili isme 'Atatürk'e hakaret' suçundan dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 14:27 | Son Güncelleme

AK Parti Bolu Belediye Meclis Üyesi Tahsin Akduman hakkında, sosyal medyada yaptığı, "İngiliz sömürgecilerinin kurduğu 100 yıllık vesayet geçmişi geride kaldı. Bugün yeni bir dönemin başlangıcıdır. Artık bizim milletimizin asrı başlıyor" paylaşımı nedeniyle, Atatürk'e hakaret suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

AK Partili isme 'Atatürk'e hakaret' suçundan dava

Bolu İl Özel İdaresi eski Genel Sekreteri ve AK Parti Bolu Belediye Meclisi Üyesi Tahsin Akduman, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili 9 Temmuz tarihinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İngiliz sömürgecilerinin kurduğu 100 yıllık vesayet geçmişi geride kaldı. Bugün yeni bir dönemin başlangıcıdır. Artık bizim milletimizin asrı başlıyor. Ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olsun" yazdı.

BÜYÜK TEPKİ GELDİ

Akduman'ın paylaşımına sosyal medyadaki arkadaşları ve mesajını haber yapan birçok yerel gazete tepki gösterdi. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) de yüzlerce şikayet yapıldı. CİMER'e yapılan şikayetler sonrası savcılık harekete geçti. Tahsin Akduman hakkında, Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle Bolu 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Bolu Belediye Meclisi Üyesi Tahsin Akduman atatürk'e hakaret

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