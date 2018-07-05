AK Partili isme para cezası kesildi!

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; Mülkiyeti AK Partili vekil Hamidi'ye ait olan Çukurambar'daki Nişangah Atış Poligonu, komşular tarafından şikayet edilince, belediye ekiplerince denetlendi. İncelemede, projede olmayan birden fazla izinsiz tadilat tespit edildi. Bu tadilatların projede yer almaması gerekçesiyle işyeri sahibi vekile 57 bin lira ceza kesildi.

Belediye yetkilileri ise, mimari projede olmayan bodrum kata ek, arka bölümden kapı açma, merdiven yapma ve 40 metrekarelik klima odası nedeniyle ceza kesildiğini bildirdiler.

'HABERİM YOK'

Hamidi, ‘'Mülkiyet bana ait ancak geçtiğimiz aylarda bir işadamına kiraya verdim. Yapılan işlemlerden ve cezadan haberim yok. 57 bin lira ceza kesildiği bana da söylendi, itiraz edilecek'' dedi.

Belediyenin kestiği ceza, imar affına da giriyor. AK Partilili vekil de kiracısının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne dilekçe vereceğini söyledi. Belediye yetkilileri, il müdürlüğünün cezanın af kapsamında olduğuna hükmetmesi halinde ceza tutarının ortadan kalkacağına dikkat çektiler.





