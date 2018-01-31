HABER

Ak Partili kadınlar Mehmetçik için kan bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 18:21 | Son Güncelleme

Alişan KOYUNCU- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları yönetimi ve üyeleri, 'Zeytin Dalı' harekatını gerçekleştiren askerlerin ihtiyacı olması durumunda kullanılması amacıyla Kızılay Kocaeli Kan Alma Merkezi'nde kan bağışında bulundu.

Ak Parti İzmit İlçe Kadın Kolları üyesi 70 kadın, Kızılay Kocaeli Kan Alma Merkezi'ne gelerek kan bağışında bulundu. 'Zeytin Dalı' harekatını gerçekleştiren Mehmetçiklere destek olmak amacıyla kan bağışında bulunduklarını belirten Ak Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, "Mümkün olduğunca birlik ve beraberliğin önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Kan sadece insandan elde edilen bir şey. Stoklar anlamında yardımcı olabilmek ve aynı zamanda Afrin'deki Mehmetçiğimizin ihtiyacı olduğunda bizlerin yanlarında olduğumuzu bilmeleri konusunda mümkün olduğunca duyarlı davranmaya çalışıyoruz. İlk olarak biz onların anneleriyiz, ablalarıyız ve burada onların yanındayız. Tüm Türkiye'de bu kan bağışının mümkün olduğunca fazla olmasını ve herkesin buna duyarlı olmasını bekliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Son tahminlere göre sıcaklık artıyor! İşte 31 Ocak hava durumu raporu

Son tahminlere göre sıcaklık artıyor! İşte 31 Ocak hava durumu raporu

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Kediciklerden ortalığı karıştıracak Erdoğan fotoğrafları!

Kediciklerden ortalığı karıştıracak Erdoğan fotoğrafları!

Manisa'da bir kişi hastane kapısında ayakkabılarını çıkardı

Manisa'da bir kişi hastane kapısında ayakkabılarını çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Avrasya Tüneli geçiş ücretine büyük zam

Avrasya Tüneli geçiş ücretine büyük zam

Ağrı'dan acı haber! 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Ağrı'dan acı haber! 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Reyhanlı'ya bir günde 4 roket atıldı

Reyhanlı'ya bir günde 4 roket atıldı

Petrol platformu Boğaz'dan geçemedi!

Petrol platformu Boğaz'dan geçemedi!

BM Özel Temsilcisi Angelina Jolie NATO'da

BM Özel Temsilcisi Angelina Jolie NATO'da

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.