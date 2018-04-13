AK Parti'li kadınlardan Mehmetçik'e destek

KİLİS (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Kadınlarımızın sesini, dualarını askerlerimize ulaştırmak istedik. Afrin'deki askerlerimize iletilmek üzere getirdiklerimizi, mektuplarımızla birlikte komutanlarımıza vereceğiz." dedi.

Çam ve beraberindeki heyet, AK Parti Kilis İl Başkanlığını ve Sivil Şehit ve Gaziler Derneğini ziyaret etti.

İl başkanlığı ziyaretinde konuşan Çam, "Ülkemizin refahı, sınırlarımızın ötesinde Suriyeli kardeşlerimiz, bizler için hizmet veren askerlerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek için geldik." dedi. AK Parti Kadın Kolları il ve ilçe başkanlarının "askerlerimizin yanında olmak istiyoruz" şeklindeki taleplerini aktaran Çam, "Kadınlarımızın sesini, dualarını askerlerimize ulaştırmak istedik. Afrin'deki askerlerimize iletilmek üzere getirdiklerimizi, mektuplarımızla birlikte komutanlarımıza vereceğiz." diye konuştu.

- "Taleplerinizi, hem zihnimize hem gönlümüze not ettik"

AK Parti'li heyetin Sivil Şehit ve Gaziler Derneğini ziyarette, sivil şehit Mehmet Hanifi Sağlam'ın kızı Fatma Sağlam dernek adına açıklama yaptı. Sağlam, Kilis'te şehit olan sivillerin sözde değil resmiyette de şehit sayılması taleplerini ileterek, ayrımın ortadan kaldırılmasını, şehit ailelerinin yararlandığı her türlü haktan yararlanmak istediklerini söyledi.