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AK Parti'li kadınlardan Mehmetçik'e destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 12:51 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam: - "Kadınlarımızın sesini, dualarını askerlerimize ulaştırmak istedik. Afrin'deki askerlerimize iletilmek üzere getirdiklerimizi, mektuplarımızla birlikte komutanlarımıza vereceğiz"

KİLİS (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Kadınlarımızın sesini, dualarını askerlerimize ulaştırmak istedik. Afrin'deki askerlerimize iletilmek üzere getirdiklerimizi, mektuplarımızla birlikte komutanlarımıza vereceğiz." dedi.

Çam ve beraberindeki heyet, AK Parti Kilis İl Başkanlığını ve Sivil Şehit ve Gaziler Derneğini ziyaret etti.

İl başkanlığı ziyaretinde konuşan Çam, "Ülkemizin refahı, sınırlarımızın ötesinde Suriyeli kardeşlerimiz, bizler için hizmet veren askerlerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek için geldik." dedi. AK Parti Kadın Kolları il ve ilçe başkanlarının "askerlerimizin yanında olmak istiyoruz" şeklindeki taleplerini aktaran Çam, "Kadınlarımızın sesini, dualarını askerlerimize ulaştırmak istedik. Afrin'deki askerlerimize iletilmek üzere getirdiklerimizi, mektuplarımızla birlikte komutanlarımıza vereceğiz." diye konuştu.

- "Taleplerinizi, hem zihnimize hem gönlümüze not ettik"

AK Parti'li heyetin Sivil Şehit ve Gaziler Derneğini ziyarette, sivil şehit Mehmet Hanifi Sağlam'ın kızı Fatma Sağlam dernek adına açıklama yaptı. Sağlam, Kilis'te şehit olan sivillerin sözde değil resmiyette de şehit sayılması taleplerini ileterek, ayrımın ortadan kaldırılmasını, şehit ailelerinin yararlandığı her türlü haktan yararlanmak istediklerini söyledi.

Sağlamın taleplerini dinleyen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam, "Taleplerinizi, hem zihnimize hem gönlümüze not ettik." ifadesini kullandı.

Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik eleştirileri hatırlatan Çam, "Bugün buraya geldiğimizde, bunun önemini çok daha fazla anlıyoruz. Kilis'te halkımızın müreffeh bir şekilde yaşayabilmesi için mutlaka bu sınır harekatının olması lazım. Sınırlarımızın güvenlik içinde olması gerekiyor ki burada Kilis halkımız güvenle oturabilsin." değerlendirmesinde bulundu.

Heyette, AK Parti milletvekilleri Ayşe Keşir, Hatice Dudu Özkal, Canan Candemir, Tülay Kaynarca, MKYK üyeleri ve il kadın kolu başkanları yer alıyor.

Sivil şehitlerin aileleriyle tek tek konuşan heyet, daha sonra ailelere bayrak ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

AK Parti Kilis İl Başkanlığının hazırladığı, içinde askerlerin ihtiyacı olan giyecek ve hijyen malzemelerinin bulunduğu koliler, askeri birliklere teslim edilmek üzere heyet tarafından teslim alındı.

Heyet, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve Hatay'daki askeri birliği de ziyaret edecek.

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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam

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