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AK Partili Karaaslan, 1919 kişilik korodaki öğrencilerin provasını izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 17:54 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için 14 Mayıs'ta Samsun'da şarkı ve marşlar söyleyecek 1919 kişilik koroda yer alan öğrencilerin provasını izledi.

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için 14 Mayıs'ta Samsun'da şarkı ve marşlar söyleyecek 1919 kişilik koroda yer alan öğrencilerin provasını izledi. İlkadım Atatürk Ortaokulu öncülüğünde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için Samsun genelinde 61 okul ve 74 müzik öğretmeni tarafından 1919 öğrencinin yer aldığı koro kuruldu. Koro, 14 Mayıs'ta Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu’nda aynı anda şarkı ve marşlar söyleyecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Atatürk Ortaokulu’na gelerek çalışmaları yerinde izledi. İlk olarak Okul Müdürü Rasim Nerse’den çalışmalar hakkında bilgi alan Karaaslan, daha sonra bir sınıfta bulunan 40 öğrencinin söylediği şarkıları dinledi. Kendi cep telefonuna da çocukların performansını kaydeden Karaaslan, daha sonra çocuklarla birlikte, "1919 çocuk ve gençlik kalbi Samsun’da Türkiye için atacak, bu ritme sen de katıl, bir adım da sen at" sloganını söyledi. Çocukların etkinliğini çok beğendiğini belirten Çiğdem Karaaslan, "Dünyada yaşanan bütün acılara, son dönemdeki sıkıntılara, gözyaşlarına ‘dur’ diyebilecek güçlü sesler çocuk kalbinden çıkar. Bu çocuklar 1919’un ilk adımının atıldığı bu şehrin kahramanlarıdır. Geleceğe bir sözleri var. Gelecek için ‘biz buradayız, güçlüyüz, hazırız’ diyenler onlar ve 1919 ruhunu bugün 2019’a yaklaşırken, 100’üncü yılın arifesinde inşallah yeniden canlandırmak için çok güzel ve etkileyici birliktelik sunacaklar" dedi.

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