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AK Parti'li Karaaslan Samsun'da karne dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 16:43 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "(Kız öğrenciler) Ne iş için aile kurmaktan ne de aile kurmak için işinizden vazgeçin. Çok çalışın ve hayalinizdeki başarıyı yakalayın"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde karne dağıtım törenine katıldı.

Karaaslan, Ayşe Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki karne dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, karnelerini alan öğrencilerin güzel bir yaz tatili geçirmelerini diledi.

Kadınların toplumdaki konumuna değinen Karaaslan, kız öğrencilerin gelecekteki yaşamlarında hiçbir şeyden vazgeçmemeleri gerektiğini belirterek, "Ne iş için aile kurmaktan ne de aile kurmak için işinizden vazgeçin. Çok çalışın ve hayalinizdeki başarıyı yakalayın." dedi.

Konuşmaların ardından Karaaslan, okul birincisi Emine Hilal'e karne ve hediyesini verdi.

Daha sonra sınıfları ziyaret eden Karaaslan, burada da öğrencilere karnelerini dağıttı.

Karne dağıtım törenine Kaymakam Yunus Emre Altıner, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İsmail Uzun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Karne dağıtımı

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