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AK Partili Karahocagil'in rozetini 85 yaşındaki annesi taktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 17:35 | Son Güncelleme

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil 27'nci dönem milletvekili olarak  Meclis'e kayıt yaptırdı.

Nursima KESKİN / ANKARA ,(DHA)-AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil 27'nci dönem milletvekili olarak Meclis'e kayıt yaptırdı. Karahocagil'in rozetini 85 yaşındaki annesi Kadriye Karalocagil taktı. AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Meclise kayıt yaptırdı. Çocukları ve eşi ile kayıt yaptırmaya gelen Karahocagil'in rozetini 85 yaşındaki annesi Kadriye Karahocagil taktı. Karahocagil, "Meclise daha önce de geldim. Ama vekil olarak gelebileceğimi hayal bile edemiyordum" diyerek Şeref Holü'ndeki görevlilere ve basın mensuplarına Amasya çöreği ve kiraz ikram etti.

Görüntü Dökümü

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-Milletvekilinin kayıt yaptırması
-Annesinin rozetini takması
-Ailesinin yanında olması
-Kiraz dağıtılması
-Açıklama

Haber-Kamera: Nursima KESKİN / ANKARA ,(DHA)

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