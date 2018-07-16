AK Parti'li Kılıç: TBMM'deki milletvekilleri darbe gecesi saliselerle kurtuldu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- AK PARTİ Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, 15 Temmuz darbe girişiminde bombalanan mecliste yer alan 107 milletvekilinden biri olduğunu belirterek, "Tümgeneral rütbesinde F-16 pilotu bir arkadaşımız, 'Eğer, bu meclise saldıran pilot saliselerle daha erken davransaydı hemen genel kurulun 10 metre ilerisine düşen bu en büyük bomba genel kurulun tam ortasına düşer ve milletvekillerinden hiç kimse sağ kalmazdı' diyor. Bu, Allah'ın bize bir yardımıdır" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Kahramanmaraş'ta Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, belediye başkanları, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşların katılımıyla Müftülük Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Demokrasi Meydanı'nda son buldu.

Buradaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla devam eden programda İl Müftüsü Celal Sürgeç dua yaptırdı.

'O GECE ALLAH BİZE YARDIM ETTİ'

Özkan'dan sonra bir konuşma yapan Milletvekili İmran Kılıç, düşmanların dahi bombalamadığı TBMM'nin 15 Temmuz'daki FETÖ'nün hain darbe girişiminde FETÖ'cüler tarafından bombalandığını hatırlatarak o gece mecliste 107 milletvekilinin olduğunu söyledi. Kendisinin de o gece mecliste olduğunu ifade eden Kılıç, "Kendisi de bir milletvekili olan, o gün mecliste bulunamayan tümgeneral rütbesinde F-16 pilotu bir arkadaşımız daha sonra şunu söyledi. 'Eğer, bu meclise saldıran pilot saliselerle, yani saniyenin 3'te 1'i kadar bir vakit daha erken davransaydı hemen genel kurulun 10 metre ilerisine düşen bu en büyük bomba genel kurulun tam ortasına düşer ve milletvekillerinden hiç kimse sağ kalmazdı' diyor. Bu, Allah'ın bize bir yardımıdır tarih boyunca olduğu gibi. Sayın Cumhurbaşkanımızın suikasttan kurtulması, gazi meclisimizin ve orada bulunan milletvekillerimizin Allah'ın yardımıyla suikasttan kurtulmuş olmaları belki de bu ihanet girişiminin, işgal girişiminin başka türlü gelişmesinin önünde en büyük engel olmuştur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilahiler söylenip, mehter takımı konser verdi. Bir 15 Temmuz Gazisinin de yaşadıklarını anlattığı programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki konuşması da canlı yayınlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlama etkinlikleri, 00.13'te tüm camilerden okunan salaların ardından sona erdi.