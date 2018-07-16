AK Parti'li Kılıç: TBMM'deki milletvekilleri darbe gecesi saliselerle kurtuldu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- AK PARTİ Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, 15 Temmuz darbe girişiminde bombalanan mecliste yer alan 107 milletvekilinden biri olduğunu belirterek, "Tümgeneral rütbesinde F-16 pilotu bir arkadaşımız, 'Eğer, bu meclise saldıran pilot saliselerle daha erken davransaydı hemen genel kurulun 10 metre ilerisine düşen bu en büyük bomba genel kurulun tam ortasına düşer ve milletvekillerinden hiç kimse sağ kalmazdı' diyor. Bu, Allah'ın bize bir yardımıdır" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Kahramanmaraş'ta Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, belediye başkanları, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşların katılımıyla Müftülük Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Demokrasi Meydanı'nda son buldu.