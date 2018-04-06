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AK Partili Külünk, FETÖ'den sonraki yeni tehlikeye dikkat çekti: 10 yıl sonra her noktaya sirayet edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 11:50 | Son Güncelleme

AK Partili Metin Külünk, son günlerde tartışma yaratan 'deizm' konusunda açıklama yaparak "FETÖ belasını savdık. Ama tedbir almazsak 10 yıl sonra bu milletin evlatlarını bekleyen tehlike; Allah'ın yer yüzünde hiçbir şeye karışmayacaklarını iddia ettikleri deizm" dedi.

AK Partili Külünk, FETÖ'den sonraki yeni tehlikeye dikkat çekti: 10 yıl sonra her noktaya sirayet edecek

Kayseri'de, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir Şube Başkanlığı’nca 'Büyük Türkiye İdeali' konulu konferans düzenlendi.

"FETÖ'YE KARŞI SÜREKLİ UYANIK OLMALIYIZ"

Konferansta konuşan Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, FETÖ’nün dini cemaat olmadığını, Türkiye’nin haritasını değiştirmeyi amaçladığını kaydederek "FETÖ’nün hedeflerinden vazgeçtiklerini zannetmeyin. Sürekli uyanık olmalıyız. Bu ülke 35 yıldır terörle imtihanlıysa FETÖ de bir dini cemaat olmayıp, devleti çökertip, Türkiye’yi haritasını değiştirecek hale getirmek için organize edilmiş yapıya sahip. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu ülkenin verdiği büyük mücadelede hepimiz, sağımıza ve solumuza bakmadan, bulunduğumuz noktanın neresi olduğuna bakmadan bu ülke için gayret etmeye devam etmeliyiz" dedi.

"15 YIL SONRA BAMBAŞKA TEHLİKEYLE KARŞI KARŞIYA GELECEĞİZ"

Türkiye’nin 10- 15 yıl sonra başka tehlikeyle karşı karşıya geleceğini ileri süren Külünk, "Eğer tedbir almazsak bu milletin evlatlarını bekleyen tehlike; Kur'an’sız İslam, Peygambersiz Kur'an daha ötesini söylüyorum, Allah'ın yer yüzünde hiçbir şeye karışmayacaklarını iddia ettikleri deizm. FETÖ belasını savdık; ama Türkiye kendi başına bırakılmayacak. Şimdi Allah'ın varlığını kabul eden, ama Kur'an hükümlerinin Allah'ın yer yüzüne karışamayacağını iddia eden, her noktaya sirayet edecek yeni tehlikenin farkında olun. Bu tehlikeyi fark etmezsek 10 yıl sonra çok değil, 15 yıl sonra bambaşka tehlikeyle karşı karşıya geleceğiz" diye konuştu.

Gençlerin bu ülkede çok önemli yeri olduğunu vurgulayan Külünk, şunları söyledi:

“Gençler, dünyanın sizi beklediğini bilin. Dünyanın Türkiye’yi beklediğini bilin. Dünya insanlığını bir kez daha düştüğü yerden ayağa kalkmak için Anadolu topraklarında sizi beklediğini bilin. Bugün insanlığın çektiği acıyı, ızdırabı, ancak sizin elinizle inanacağına inanın; çünkü Anadolu toprakları insanların beklediği medeniyetin üzeri küllerle örtülmüş yuvasıdır. Bu topraklarda genç olmak, siyaset yapmak, müdür olmak sadece bu topraklara ait olmayı emretmez. Bu topraklarda değer sahibi olmak, insanlık için büyük bir sorumluluğu kuşatmayı emreder. TÜGVA’lı olmak için dünyanın en iyisi olmayı hedefleyin. TÜGVA’lı genç sokakta, evde, okulda boşa vakit geçirmez. Türkiye’yi iyi bilir.”

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
SAYENİZDE... DİNDEN İMANDAN SOĞUTTUNUZ İNSANLARI.
BUNUNDA SEBEBİ MUSEBBİBİ KİMİN OLDUĞU MALUM DEVAM EDİN BOYLE
deizm dediğiniz peygamber yada kurana inanmamak.yahu olacak şeymi.bu millet herşey olur.günahkarda olur.ama dinden asla çıkmaz
insanlar akıllanmaya başlamış yani güzel
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