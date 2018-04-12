AK Partili Külünk'ten olay paylaşım: Peygamberlerin de diploması yoktu

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, AK Parti İstanbu Milletvekili Metin Külünk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Siyaset diploma ile yapılmaz,
Diploma ancak yüreğe dokunan mücadele adamı için bir parçadır
Diploma yoksa temsil makamında olamazsın diyen varsa, Peygamberler tarihi okusun
Büyük mücadeleleri hiç adı duyulmayan diploması yok ama yüreği samimiyeti olan diplomasız yiğitler taşır"
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