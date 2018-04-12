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AK Partili Külünk'ten olay paylaşım: Peygamberlerin de diploması yoktu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 15:15 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk sosyal medya hesabından üzerinde tartışılacak bir paylaşımda bulundu. Külünk AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "üniversite diploması var mı ya da yok mu?" tartışmalarına "Peygamberlerin de diploması yoktu" diyerek yanıt verdi.

AK Partili Külünk'ten olay paylaşım: Peygamberlerin de diploması yoktu

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, AK Parti İstanbu Milletvekili Metin Külünk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Siyaset diploma ile yapılmaz,

Diploma ancak yüreğe dokunan mücadele adamı için bir parçadır

Diploma yoksa temsil makamında olamazsın diyen varsa, Peygamberler tarihi okusun

Büyük mücadeleleri hiç adı duyulmayan diploması yok ama yüreği samimiyeti olan diplomasız yiğitler taşır"

kul

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AK Partili Külünk'ten olay paylaşımAK Partili Külünk'ten olay paylaşım
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Anahtar Kelimeler:
Metin Külünk Recep Tayyip Erdoğan ak parti

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
Birilerinin diplomasının olmadığını mı söylemek istiyor acaba...
Peygamber efendimizin diploması yokmuş. Tamam ona da bir diploma ayarlayın.
SORUN DİPLOMANIN OLUP OLMASI DEĞİL.EVRAKTA SAHTECEİLİK VE YALAN SÖYLEME OLAYIDIR.VARSA VARDIR YOKSA YOKTUR.
DÜNYANIN SONUGÖRÜNDÜ
Akp ye zarar verenlerden biri de bu gündem degistiriyor
metin kulunk sen insan falan değilsin. peygamber mi yaptın simdi de tayyip i. diploması var diyemiyorsun yalan söylüyorsun ve peygamber diyorsun öyle mi
tarih bugünleri yazar
Peygamberle kendini kıyaslayacak kadar düştülerse sonları gelmiş .
Demme ki diplaması yok
al sana cahilliğin tanımı. bu kadar düşüncesizce yazılan bir yazı olabilir mi? geçtim savunmayı bu yazı erdoğan'ı sıkıştıran bir yazı. bu ileri görüşlü arkadaş milletvekilliği yapıyor işte. yalaka mı yoksa mezarcı mı belli değil. övüyor mu yeriyor mu belli değil. ama yalakalığı belli..
gerçekler elbet bigün gün yüzüne çıkar,güneş balçıkla sıvanmaz.
Örtülü bir biçimde Tehdit ediyor Yani diyor ki ben de Sn Erdoğan'ın diplomasının olmadığını onun en yakınında bir isim olarak biliyorum eğer bana vekillik vermezse Belki de bakanlık istiyordur ona göre bak haaa demek istiyor
Diplomasi yok yani metinin peygamberi ALLAH sizin sertinizden müslümanları korusun sahtekarlar
ya de git
SON DERECE YANLIŞ BİR MUKAYESE YAPMIŞ SAYIN KÜLÜNK YAPMAYIN AYIP OLUYOR İNANIN.
admin denen yaratık adam "peygamberlerin diploması yoktu" dememiş... terör sevici haberci bozuntusu provakasyon yapmanın ne anlamı var...
e hadi peygamberlerin makam arabası uçağı sarayı falan da yoktu yiyosa bırakın la bunları hadi.. verdiğin örnek o kadar boş ki tıpki senin gibi
YA SAPTIRMADAN CEVAP VERİN VARSA VAR YOKSA YOK SIKINTI DEĞİL DE ..PEYGAMBERLE NASIL BİR ÖRNEK VERİŞİDİR HADDİNİZİ AŞMAYIN ALLAH A İNANCINIZ VARSA ALLAHTAN KORKUN.VE YA UTANMA VARSA UTANIN.SİZİN GİBİ LER YÜZÜNDEN AKP DEN SOĞUDUM
birisi çıkar kaybedersek islam kaybeder der birisi çıkar peygamberin diploması yok der bu nasıl bir yoldur Allah ım bunlara akıl fikir ver
YUHH
Ehliyet vermediğiniz kisiye milletvekilliği veriyorsunuz yeni yasayla ne ayaksınız loooo
HEM PEYGAMBERLE HAŞA EŞİTLEMİŞ. HEM DİPLOMA YOK VURGUSU YAPMIŞ. ?????!!!!!!
Bu konuşan kesinlikle insan değil kesinkes deccaldır. Bire gafil peygamber okul ve medrese görmeden Kuranı kerimi ezbere okuyan bir kişi Yüce Allahın elçisi senin ağa baban kim bire densiz Peygambere dil uzatan deccal
NE KIYASLAMA TAYİP BEYİ BUNLAR PEYGAMBERMİ GÖRÜYOR
Allahım yarabbim şu ülkede şunlara oy verenleri kahrı perişan eyle gün yüzü gösterme.
bu insanlar mı bizi yönetiyor Allah aşkına bir peygamber ile cumhurbaşkanını bir tutuyor...
size oy verende kabahat
bir türlü bakan yapmadılar. Bütün gayreti bunun için. boşboğaz bir insan. (?)
Akp lilerin müslüman olmadığının kanıtıdır. onların Rabbi ve Nebisi RTE.
KİRLETMEDİĞİNİZ NE KALDI NE MUKADDESAT BIRAKTINIZ NE DİN SİZ KİİİİM PEYGAMBER KİM SİZ KENDİNİZİ KIYASLAYACAK BİR ŞEY BULAMIYORSUNUZ BEYHUDE ARAMAYIN
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