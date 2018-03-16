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AK Parti’li Mersinli, Alaşehir’de seçim çalışmalarını başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 10:12 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz ay yapılan kongreyle yeniden göreve seçilen AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Geçtiğimiz ay yapılan kongreyle yeniden göreve seçilen AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Mersinli, toplantıda 2019 seçim çalışmalarını başlattıklarını belirterek, "Yolumuz uzun ve meşakkatli. Seçimlere 1 yıl kala teşkilatlarımızın sahada olma vakti" dedi.
AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Alaşehir AK Parti İlçe Başkanı Murat Ertürk ve yönetim kurulu tarafından parti binasında düzenlenen kahvaltıya katıldı. Kahvaltıya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Şükrücan Taşpınar, Kadın Kolları Başkanı Nadire Kocatürk, AK Parti eski İlçe Başkanı Rıza Peker ile mahalle temsilcileri de katıldı.
Mahalle temsilcileri ile yapılan toplantının ardından ilçe gençlik kolları ve kadın kolları yönetimleriyle toplantı yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli tüm partililerin artık sahada çalışmasının vaktinin geldiğini vurgulayarak, "Yolumuz uzun ve meşakkatli. Seçimlere 1 yıl kala teşkilatlarımızın sahada olma vakti. Mahalle başkanlarımızın, mahalle yönetimlerini eksiksiz kurmaları gerekiyor. Aday kim olursa olsun tüm teşkilatların kenetlenmesi gerekiyor. Biz kendimizden emin olacağız. Yerel seçimlerde Alaşehir başta olmak üzere 17 ilçe ve Manisa Büyükşehir Belediyesini mutlaka AK Belediyecilik ile tanıştırmalıyız" dedi.
Toplantı sonrası Alaşehir Kaymakamlığı, İlçe tarım müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifini ve ilçe esnafını ziyaret eden Mersinli, Alaşehir devlet hastanesini de ziyaret ederek, çalışanlarla sohbet etti.

AK Parti’li Mersinli, Alaşehir’de seçim çalışmalarını başlattı

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AK Parti’li Mersinli, Alaşehir’de seçim çalışmalarını başlattı

AK Parti’li Mersinli, Alaşehir’de seçim çalışmalarını başlattı
2 / 7

AK Parti’li Mersinli, Alaşehir’de seçim çalışmalarını başlattı

AK Parti’li Mersinli, Alaşehir’de seçim çalışmalarını başlattı
3 / 7

AK Parti’li Mersinli, Alaşehir’de seçim çalışmalarını başlattı

AK Parti’li Mersinli, Alaşehir’de seçim çalışmalarını başlattı
4 / 7

AK Parti’li Mersinli, Alaşehir’de seçim çalışmalarını başlattı

AK Parti’li Mersinli, Alaşehir’de seçim çalışmalarını başlattı
5 / 7

AK Parti’li Mersinli, Alaşehir’de seçim çalışmalarını başlattı

AK Parti’li Mersinli, Alaşehir’de seçim çalışmalarını başlattı
6 / 7

AK Parti’li Mersinli, Alaşehir’de seçim çalışmalarını başlattı

AK Parti’li Mersinli, Alaşehir’de seçim çalışmalarını başlattı
7 / 7

AK Parti’li Mersinli, Alaşehir’de seçim çalışmalarını başlattı

AK Parti’li Mersinli, Alaşehir’de seçim çalışmalarını başlattı
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