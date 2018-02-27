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AK Partili Milletvekili açık açık suçladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 07:56 | Son Güncelleme

AKP'li Selçuk Özdağ, Türkiye'deki bütün darbelerin arkasında Batı'nın bulunduğunu söyledi...

AK Partili Milletvekili açık açık suçladı

Batman'da düzenlenen “Türkiye'nin ayaklarındaki pranga; Darbeler” konulu konferansta konuşan AKP Manisa Milletvekili ve TBMM Darbeleri İnceleme, Araştırma Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Türkiye'deki bütün darbelerin arkasında Batı'nın bulunduğunu söyledi.

Batman Üniversitesi merkez kampüsünde “Türkiye'nin ayaklarındaki pranga; Darbeler” konulu bir konferans düzenlendi.

AKP Manisa Milletvekili ve TBMM Darbeleri İnceleme, Araştırma Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Selçuk Özdağ'ın konuşmacı olarak yer aldığı konferansa, Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Rektör Aydın Durmuş, AKP İl Başkanı Murat Güneştekin ile çok sayıda kişi katıldı. 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz'un nedenleri ve sonuçları hakkında konuşan Özdağ, "Bin yıldır biz bu topraklarda Ermeni'si, Kürt'ü, Türk'ü ve daha nice etnik kökenli insanlarla beraber yaşadık. Dünyadaki egemen güçler Çanakkale Savaşı'ndan beri bize düşmanlık besliyor. Bütün hayalleri sıcak denizlere inmek. Tarih boyunca 'böl-parçala-yönet' yöntemiyle hareket ettiler. Menderes'in iktidar olmasıyla tekrar hamleler başladı. Egemen güçler her zaman Türkiye'yi takip ediyorlardı. Türkiye'nin kalkınmasını istemediler" dedi.

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“AKLINIZI KİRAYA VERMEYİN”

Türkiye'deki bütün darbelerin arkasında Batı'nın bulunduğunu belirten Özdağ, "FETÖ yalancıdır. Bu darbenin arkasında da o var. Neden Türkiye'ye gelmiyor, kendini savunmuyor? Gelsin, cezasını çeksin, kendini aklamaya çalışsın. Gerekirse cezaevinde yatsın. ABD'ye bilerek, planlayarak gitti. Türkiye'deki bütün darbelerin arkasında Batı var.Türkiye'yi idare etmek kolaydır. Yönetmek zordur. Yönetmeye kim kalktıysa çomak soktular. Küçük ölçekli bir devlet olmamızı istiyorlar. Aklınızı kiraya vermeyin. Okumazsanız yeni Fetullah Gülen'ler çıkar. Fikriniz hür olacak. Darbeye izin vermeyen çok önemli subay, emniyet çalışanları, basın mensupları vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve milletin içindeki vatan sevgisi darbeye izin vermedi. Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te bertaraf edilseydi darbe başarılı olacaktı" diye konuştu.

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Selçuk Özdağ ak parti darbe

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Okuyucu Yorumları 55 yorum
Türkiyedeki yöneticileri batı atadıgı için, batının emrinde oldugu için zaman zaman anlaşmazlık oluyor. batı diyorki ben getirdiysem dedigimi yapacan yoksa darbeyle olsun seni ordan indirrim diyor. aynı tayyipi nasıl abd getirdiyse modeli.muhsin yazicioglu bu modelin içinde yer almadı.çünkü vebal buyuk dedi..menfaatini düşünenler toplulugundan karma abd destekli bir hukumet göttürüyor ama nereye kadar. Türklügü yasaklıyacan, şeker fabrikalarını kapatacan dedi gitti. hadi yapmasında görüyüm.emir buyuk yerden
@durankaraman66 nerde yaşadığın malum senin düne kadarda abd. babamız diyen zihniyetlerin hele daha bitmeyen şefkatlarını burdan görmek istemezdim ama maalesef devam ediyor senin gibi illede baban abd olsun diye yalvarıyon sanki. 50 senedir ben bu halkıma söyler dururum babanızı evinizde arayın dişarda babanız yok silin kafanızda ama maalesef devam ediyor bu zihniyetler bir türlü kurtulamadı ne yapsam olmuyor benim babamda anamda yanımda 59.yıldırdı ben babamı bilirim ananmıda bilirim yahu sen nerde yaşıyorsun abd.dedemi,ağzında abd.şunu yap derse onu yaparsın bunu yap derse onu yaparsın yat
Bilmediğimiz bir şey söyle konuşmuş olmak için boş boş konuşmuşsun
bu bilinen birşey , dünyadaki darbeleri , ortalığı karıştırma iç savaş hepsi batının işi
bu haber mi şimdi editör ? Sabah sabah boş yere bi habermiş gibi okutuyosun bize
Allah razi olsun ki dogruyu dile getirebiliyorsunuz
@han171 Sen şimdi mi öğrendin
hep aynı hep aynı ..darbe dış güçler reis bizi çekemiyorlar vs vs vs..halk kan ağlıyor çiftçi bitmiş sanayi yok tekstil yok üretim yok ama sizde laf çok...
gecmis darbeleri bilmemde son darbe nin ne olduğunu aklı olan herkes biliyor neyse sabah sabah sanki bu halk bilmiyor ne oldugunu siz bile darbeyi enistemden öğrendim diyen bir baskaniniz var ama sen akıl veriyorsun tabi tabi siz daha iyi bilirsiniz sayin millet vekilim........
AKP nin arkasında da yabancılar var...
Can alıcı cümle aklınızı kiraya vermeyin. Okuyun diyorsunuz aslında Türk halkına subliminal mesaj veriyorsunuz sayın vekil bey. Zaten bu insanlar okumaya başlasa, akıllarını kiraya vermeyip sorgulmaya başlarsa herşey çok farklı olacaktır. Sorun akılları kiradan kurtarmak zaten...
son darbe girişimi ortağınız ve kocanız fetodan geldi.
Bu üikeyi batıya peşkeş çeken ilk adamdır menderes.Ama bunu art niyetle yaptığınıuda düşünmüyorum. Kandırılmış olabilir.
Hepinizin çocuğu Amerikada okuyo,bir şey olduğunda Amerikaya kaçıyosunuz,tatil oldumu Amerikaya gidiyorsunuz.Gitsenize İrana Arabistana..
Evet haklısınız beyefendi alın getirin cezası ne ise çeksin ona her türlü desteği verenleride cezalandırın ha birde meşhur aralık tarihlerinde ortaya çıkarılan parti mensuplarınız ve oğullarının yaptığı partinizin oylarıyla ortadan kaldırılan soygunların rüşvetlerin hesabınıda sorun o vekillerden ve tüm sorumlulardan
IQ TESTİ ZORUNLU OLMALI SAGLIK RAPORUDA AMA YAGLAMA UZMANI OLARAK DEVLETTE KADRO HERZAMAN BULUR
sen değilmiydin manisa izmir arasındaki tünelde ışık göründü açılışında devletin polisine fırça kayan. Manisa unutmadı seni?
eskiden hiç kimsenin gıkı çıkmazdı yat kalk yaptırılırdı canları ne isterse yapan bir türkiyemiz vardı abd-ab,nin isteklerini her daim yapan bir ülkeydi yapmayanıda darbelerle rap rap sesleriyle indirilen bir ülkeydi ne oldu bu ülkeyede neden şimdi çıkıyor şimdi saltanatlar bir gün biter diye düşündüğüm zamana geldik saltanatlar bitti türkiyemi bu saltanatlardan kurtaran o insana helal olsun bu insan kim derler bana göre bu insan allahın bir lütfüydü müslüman türk ulusunun başına getirilen bu kıymetli güzel insan ve arkadaşlarıı kıymetli insan syn: R.T.ERDOĞAN ALLAHIN DUASI ÜZERİNE OLSUN BİL.
@lions5334 kalk yat yaptırcak durum kalmadı, bütün ülkeni işgal ettiler zaten, bütün ekonomik unsurların yabancının elinde artık, hala kalkmış ne anlatıyor
darbeye teşebbüs eden fetoculeri de o konumlara bati atadi cumhur baskaninin 5 yaverinide bati atadi bizim ülkemizi yönetenlerin hiç suçu yok oyle mi fetoculerin hepsini siz o konumlara getirdiniz atamalariniz sizin emrinizle olmadimi biz mi yanlış biliyoruz
surekli batinin oyunu amerikanin oyunu israilin oyunu sunun oyunu bunun oyunu sizde aptal olmayın arkadas adam oyun oynar sen aldanmamaya bak adamlarin hicbi sucu yok
Yaw He He. Ağzı olan konuşuyoo. Fetö nün bankası Bank Asyadan kullandığın yağlı ballı krediyide bi anlatıweredin sayın vekil. Bank Asya ya su faturası ödeyen öğretim görevlisini ihrac et sen yüzbinlerce lira kredi kullandın, elini kolunu sallaya sallaya gez. Birde bize hikaye anlat. YAW He he. Bizde yedik. Yiyenler olabilir. Onlara Afiyet olsun.
İsviçreli tarihçi CIA'in Türkiye'deki kirli darbe oyununu deşifre ediyor
çok güzel söylemiş ama mühim olan; darbe yapabilecek kötü niyetli kişileri önceden göre bilmek ve onlara hiçbir şekilde her istediklerini vermemektir. yani güçlüden yana değil de hak tan yana olmaktır.
darbeye teşebbüs eden fetoculeri de o konumlara bati atadi cumhur baskaninin 5 yaverinide bati atadi bizim ülkemizi yönetenlerin hiç suçu yok oyle mi fetoculerin hepsini siz o konumlara getirdiniz atamalariniz sizin emrinizle olmadimi biz mi yanlış biliyoruz
senin bunu söylemene gerek yokki yıllarca sizi bir sürü muhalefetten insanlar uyardı agam dedi bunlar kimdir dedi bunların rolü nedir dedi bunları sorusturun araştırın dedi amma velakin siz doğruluk dürüstlük helal lokmadan başka birsey yemeyen rant ve oy peşinde olmayan sadece halkını düşünen millete çalışan parti olarak söyle muhterem boyle muhterem değerli bir kişilik diye diye ülkeyi uçuruma sürüklediniz o da yetmedi sizden başka herkesi suclu sucsuz fetocu ilan ettiniz onca günahsız insanın hayatıni karartıp ulkeyi ohalle rehin aldınız simdide utanmadan konusuyorsunuz
SKANDAL NEDİR:RTE ve AKP nin işgüzarlığı ile iyi ilişkilerin olduğu kardeş ülkeyi harabeye çevirmek ve KATİL-TERÖRİST DEVLET İSRAİL'E ŞEHİTLERİ SATMAKTIR. SÜRPRİZ İSE;AKP nin yatak odasına kadar giren DARBECİLERİN ÖZ BE ÖZ EVLATLARI OLUP,HABERİ MARKETÇİ ENİŞTEDEN DUYMALARIDIR. Bu ülkede MİT,G.KURMAY BAŞKANI bu yapılan darbeden haberi olmuyorsa DERHAL İSTİFA ETMELERİ GEREKİRDİ.ETMEDİLERSE İŞİN İÇİNDE İŞ VARRRRR
Önceki darbeler için belki doğru olabilir ama son darbe girişiminin arkasında kimin olduğu bu devran değiştiğinde ortaya çıkacak ve pek çok kişi şok olacaktır. Bir darbeyi kimin yaptığını anlamak için o darbe yada girişiminden kimin faydalandığına bakmak lazım.
rte neden önceden bildiği halde önlem almadı veya halka bilgi vermedi .Köprü de askerlerimizi öldüren insanlar sıradan kişiler değil onlar kimdi? Eğer bunu açıklarsanız darbeyi kimin organize ettiğini daha iyi anlarız.Bakan meclise hazırlıklı gitmiştik diyor neden?
marshal yardımlarıyla köleleştirirsiniz. sonrası kolay.
AKP"nin ve iktidarının da bir ABD projesi olduğunu neden söylemiyorsun??
batı satılık kişileri seçer şimdiye kadar bir solcunun devrincinin seçilipte böyle işlerin olunduğu görülmedi çünkü ülkesini sevene eşit davranana sözünü geçiremez
SÜLEYMANCILARI YERLEŞTİR SEN SÜREKLİ BAKALIM İKİNCİ DARBE SÜLEYMANCI ŞEREFSİZLERDEN 2 MİLYON ÇOCUK YILLARDIR ELLERİNDE HAMUR GİBİ YOĞURUYOLAR HALA FETÖ BİLMEM NE LAN SİZ DEĞİLMİYDİNİZ 16 SENEDİR BUNLARIN HER İSTEDİĞİNİ YAPAN EDEN NAMUSSUZLAR ŞİMDİDE ÇIKIP ÜÇ BEŞ YALAKAYA ŞAKŞAKLATTIRIYOSUNUZ REİS BİZİ AFRİNE GÖTRÜ BİLMEM NE ORDA BAĞIRANLARIN ALAYINI SÜRÜN AFRİNE HE BU ARADA NAMUSSUZ DEVLET BAHÇELİNİN 5000 ÜLKÜCÜSÜ NERDE SARAYDA KAPI KULUMU OLDULAR CAK CAK MEYDANLARDA BAĞIRIYODU YAVŞAK GÖNDERSİN ONLARI Bİ BAKALIM EN ÖNDEN SONRADA REİSİN ASKERLİK YAPMAYAN SIFIRCILARI GÖNDERSİN
Darbeler kötü yönetimlere yapılır Devletin kurumlarına yapılmaz çakma darbede olduğu gibi emniyet jandarma bombalanmaz siyasilerden bir tane burnu kanayan var mı? Adı darbe 4 Tane kitap okuyan darbe nasıl olur bilir.
Gündemi sarsacak açıklama mı? Haber için konu arıyorsunuz bunu anladım da. Zorlamayın fazla. Bu haber gündemi sarstı mı? Bilinmeyen birşey midir açıklanan? Haberi vermeden, abartılı bir başlık uydurmadan orada akıllı birine danışın.
Bemlnde birsey diyecek.sandim
hehe
siyasiler iktidara hizmet için değil, iktidarda kalmak için her şey mubah anlayışı olduğu sürece her zaman darbe olur.
büyük ortadoğu projesinin eşbaşkanıyım diye meydanlarda nara atanlar geldi aklıma birden
İhanet içinde olanları iş birlikçileri,Akılsız olanları aptalları birileri yönlendirir veya yönetir çünkü o sadece kendini konumunu sever ülke insanı ve ülke menfaatleri onu pek ilgilendirmez ! Ekonominin gücü ülkenin gücüdür ! yok o dış güç yok bu dış güç , o yaptı ,bu yaptı, sende beyin yok mu mankurt'musun ?
Türkiye'nin kalkinmasini isitemediler diye batiyi sucla sonra samani yurtdisindan al ve tübitak a hayvanat bahcesi müdürünü ata turizm müstesarligina emine'nin arkadasini ata vatandasin yiyecegi eti brezilya veya sirplardan al sonra yerli ve milli olusum de
BATI, A YOKSA BUNLARIN ORTAĞI MISINIZ?ABD, FETÖ DARBE YAPIYORMUŞ. SİZLER NEREDESİNİZ?. UYKUDAMISINIZ? NE İSTEDİLERDE VERMEDİK Mİ DEMEDİNİZ Mİ? ESAS DARBECİLER DARBEYE ZEMİN HAZIRLAYAN SİZLERSİNİZ.
SİZ DE O BATININ YÖNETİME GETİRDİĞİ MAŞALARSINIZ. 15 TEMMUZLA ÜLKENİN YÖNETİM ŞEKLİNİ OHALLERLE İSTEDİĞİNİZ UYDURUK YASALARI KEYFİ ŞEKİLDE DE ÇIKARDINIZ AMA 2019 YOK ALUŞUNUZ OLACAK 2019 SEÇİMİNDE MEHEPEYLE BİRLİKTE TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖMÜLECEKSİNİZ ....
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