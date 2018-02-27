AK Partili Milletvekili açık açık suçladı

Batman'da düzenlenen “Türkiye'nin ayaklarındaki pranga; Darbeler” konulu konferansta konuşan AKP Manisa Milletvekili ve TBMM Darbeleri İnceleme, Araştırma Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Türkiye'deki bütün darbelerin arkasında Batı'nın bulunduğunu söyledi.

Batman Üniversitesi merkez kampüsünde “Türkiye'nin ayaklarındaki pranga; Darbeler” konulu bir konferans düzenlendi.

AKP Manisa Milletvekili ve TBMM Darbeleri İnceleme, Araştırma Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Selçuk Özdağ'ın konuşmacı olarak yer aldığı konferansa, Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Rektör Aydın Durmuş, AKP İl Başkanı Murat Güneştekin ile çok sayıda kişi katıldı. 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz'un nedenleri ve sonuçları hakkında konuşan Özdağ, "Bin yıldır biz bu topraklarda Ermeni'si, Kürt'ü, Türk'ü ve daha nice etnik kökenli insanlarla beraber yaşadık. Dünyadaki egemen güçler Çanakkale Savaşı'ndan beri bize düşmanlık besliyor. Bütün hayalleri sıcak denizlere inmek. Tarih boyunca 'böl-parçala-yönet' yöntemiyle hareket ettiler. Menderes'in iktidar olmasıyla tekrar hamleler başladı. Egemen güçler her zaman Türkiye'yi takip ediyorlardı. Türkiye'nin kalkınmasını istemediler" dedi.