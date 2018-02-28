AK Partili Mustafa Şentop: İttifak 5 yıl sürecek

Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, CNN Türk’te yayınlanan programa konuk oldu. AK Parti ile MHP arasında gidilen ittifaka değinen Şentop, bunun 5 yıl süreceğini belirtti.

Seçim öncesi yapılan ittifakla millete bir taahhütte bulunulduğunu vurgulayan Şentop, “Bu seçimle ilgili bir ittifak yapıyorsunuz ve seçim sonrası ile ilgili millete karşı bir taahhütte bulunuyorsunuz. Bu bir dönemdir. Bir sonraki seçim döneminde belki aynı partiler ittifak yapacaktır, ama farklı bir beyanname ile milletin karşısına çıkacaklardır. Bu bir seçim dönemlik, beş yıllık program üzerine oturan bir ittifak çalışması olacak bu anlamda” ifadelerini kullandı.