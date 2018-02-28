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AK Partili Mustafa Şentop: İttifak 5 yıl sürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 11:03 | Son Güncelleme

Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, MHP ile ittifakın 5 yıl süreceğini söyledi.

AK Partili Mustafa Şentop: İttifak 5 yıl sürecek

Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, CNN Türk’te yayınlanan programa konuk oldu. AK Parti ile MHP arasında gidilen ittifaka değinen Şentop, bunun 5 yıl süreceğini belirtti.

Seçim öncesi yapılan ittifakla millete bir taahhütte bulunulduğunu vurgulayan Şentop, “Bu seçimle ilgili bir ittifak yapıyorsunuz ve seçim sonrası ile ilgili millete karşı bir taahhütte bulunuyorsunuz. Bu bir dönemdir. Bir sonraki seçim döneminde belki aynı partiler ittifak yapacaktır, ama farklı bir beyanname ile milletin karşısına çıkacaklardır. Bu bir seçim dönemlik, beş yıllık program üzerine oturan bir ittifak çalışması olacak bu anlamda” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti MHP ittifak

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Kurtuluşu ittifakta aramaya başladınız. Koltukları kaybetmemek için her türlü kirli illegal işlere soyundunuz. Ama bu milleti artık ikna edemeyeceksiniz. Çünkü hep kandırılan oldunuz vatandaşınızı kandıran iktidar oldunuz. Bu ittifak sizi kurtaramayacak yapılacak ilk seçimde de millet size yeter artık diyecek. Vatandaş içindeki tüm fetocuları temizlediniz ama kendi içinizdeki fetocular hala koltuklarında bu millet kör değil . Bu fetoculara en büyük yardım yataklığı yapanda siz oldunuz.
BU İTTİFAK BENCE ÇOK YANLIŞ. HER PARTİ KENDİ MİLLETVEKİLİ İÇİN SEÇİLMESİ LAZIM. ÇÜNKÜ AKP VEYA MHP YE ATILAN OY İKİ PARTİ İÇİN GEÇERLİDİR. HALBU Kİ DİĞER PARTİLER KENDİ OYLARI GEÇERLİDİR. BU ANAYASAYA AYKIRI OLMASI GEREKİR. BAŞKANLIK SİSTEMİ İÇİN İSE KİM KİMİ DESTEKLERSE ZATEN SERBEST OLUR. BURADA ÇOK BÜYÜK BİR OY DEVŞİRME OLUR. ÇOK YAZIK.
başkanlığı kazanma işi çok çok zor lakin başkan seçilir seçilmez Ak Parti'nin gözünde Syn Bahçeli'nin değeri asla olmayacak. bakın görün not edin.
Rezalet... Sırf iktidarda kalabilmek için siyasi tarihimizde görülmemiş ayak oyunları, entrikalar var.... Düne kadar birbirlerine söylediğini bırakmayanlar bugün ittifak yapıyor ve bizimde bunu desteklememizi istiyorlar, gerçekten trajikomik bir durum!! ayrıca bu başkanlık sistemi hani koalisyonlara son verecekti?? Başkanlık sistemini pazarlarken öyle demişlerdi, ne oldu??
Açık açık şuna koalisyon deyin de kurtulun,bu milleti salak yerine koyup yıllarca koalisyonu kotulediniz,bu ülkeyi çok düşünüyor olsaydınız zaten 7 Haziran da koalisyon yapmistiniz,şimdi koltuk derdi ağır bastı değil mi?
@stastemir 7 Haziranda "her evden bir kişi HDP ye Oy versin" demek yada Selo ile elele poz verip" Nasıl salladık ama..İyi salladık demi" demek ittifak olmuyormu ? Milleti salak yerine koyan yok ama;Kendi seçmenini salak yerine koyan bir CHP var
2015 seçiminde tek başınıza iktişdar olamayınca milletten oyu koalisyonlar bu ülkeye zarar verdi diye istemiştiniz ne oldu neye büyük konustuysanız basınıza geldi ama hala halk bunu görmüyor Atatürk hocaları astı dediniz bak şimdi hocaları siz içeri atıyorsunuz tekke ve zaviyeleri kapatıyorsunuz Atatürk te zamanında keyfinden kapatmamış ayrıca Atattür o gün şartlarında fabrikalar kurdu siz bırakın fabrika kurmayı kurulanları sattınız herseyinizle büyük bir 0 sıfırsınız..
Mhp li biri olarak aklımdan herşey geçiyor acaba tayyip ağa bu bahçeliyi korkuttumu naoto muskami yaptı cinlere mi çarptırdı bahçeli gelecek seçimlerde anca babayı alır şimdiden gitsin otursun evde assğa
peki devlet bahçeli bırakmak zorunda kalırsa genel başkanlığı sağlık sorunları vs gibi gelen ben sizinle itifak yapmıyorum derse ne olacak .............ortak iş yürümez bir zaman sonra bozulur....
:) RANT GİBİ ŞİRKET ORTAKLIĞI GİBİ BİRLİKTELİK ÇOK SÜRMEZ PARA OYUNU BOZAR.
niye partilerden biri kapanana kadar değilde 5 yıl ,bakın ben açıklayayım işte bu gerekçe bile iki partinin çıkar ilişkilerine dayandığı için yoksa öyle millet yararına ,ülkenin bekaası için gibi adi yalanlar için değil.
yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış:)
İKİNCİ FETO OLAYI YAŞARSAK ŞAŞIRMAYIN
Bi insan TURKİYE CUMHURİYETİNİ DÜSÜNMESİ GEREKİRKEN AKPARTİNİN NASİL DUSMEMESİ GEREKTİGİNİ DUSUNURSE KENDİ SEVDASİNA YENİK DUSMUS DEMEKTİR Turk milleti hala kanıcaksa bu oyuna benim icin artik yorum bitmistir. Bu memleketin evlatlarina ne anlatabilirsin gercegi goremeyen bi insanin pesinde tirbunlere oyniyan bir topluluk goruyorum
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