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AK Parti'li Şentop: Kusur ve yanlış çıkarsa gerekenin yapılacağından şüphe olmasın

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 12:39 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Tekirdağ'daki tren kazasıyla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, "Bu konuda herhangi bir kusur ve bir yanlış ortaya çıkarsa gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Tekirdağ'daki tren kazasıyla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, "Bu konuda herhangi bir kusur ve bir yanlış ortaya çıkarsa gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen 'Alışveriş Fuarı'nın açılışına katılan TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, 8 Temmuz'da meydana gelen, 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin de yaralandığı tren kazasıyla ilgili titiz çalışma yürütüldüğünü söyledi. CHP ve İYİ Parti'nin konuya ilişkin verdiği araştırma önergelerine değinen Şentop, şöyle konuştu:

"Bu konuda milletimiz müsterih olsun. Tren kazasıyla ilgili gelişmeleri, hem adli bakımdan hem de yapılan soruşturmayı ilk günden itibaren yakından takip ediyoruz. Bu konuda herhangi bir kusur ve bir yanlış ortaya çıkarsa gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Bazı milletvekillerimiz yeni, araştırma önerisi ya da grup önerisi nedir; bunu bilmeyebilirler. Bazı vekillerimiz eski olduğu halde bilmeyebilir. 1 gün önce İYİ Parti, 1 gün sonra da Cumhuriyet Halk Partisi bu konuyla ilgili tren kazasıyla ilgili vermiş oldukları araştırma önergelerinin öne çekilmesiyle ilgili parti grup önerisi verdiler. Meclis'te yapılan görüşme, tren kazasıyla ilgili bir araştırma önergesi görüşmesi değil. Bu araştırma önergesinin sırasıyla ilgili bir görüşmeydi. İYİ Parti'nin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin de önergesi bu. Ben, size bu anlamdaki istismarı ifade etmek için süreci söyleyeyim. Diyelim ki bu kabul edilmiş olsaydı, önerge kabul edilmiş olacaktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önergesi çarşamba günü verildi. Meclis ise bir gündem belirlemiş, o gündem mevcut görüşülerek, biraz uzatılmış. Başka gündem yok. Meclis 1 Temmuz itibarıyla Anayasa gereği tatile giriyor. Dolayısıyla araştırma ile ilgili önerge öne alınsaydı bile arkasından bir araştırma önergesi görüşmesi yapılması gerekecekti. O da kabul edilirse araştırma komisyonu kurulacaktı. Tüm bunların Meclis tatile girdikten sonra gerçekleşmesinin mümkün olmadığını bu grup önerisini veren İYİ Parti'li arkadaşlardan bilenler var, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bilenler var."

'BU ORTAK ACIDIR'

Kazanın ortak acı olduğunu vurgulayan AK Parti'li Şentop, "Burada yapılmak istenilen ki bu milletimizin ortak acısıdır; bu acıları istismar etmektir. Şu anda onunla ilgili adli soruşturma devam ediyor. Bu konuyla ilgili 6 savcımız görevlendirildi ve idari soruşturma da sürdürülüyor. Bazı bulgular var, bazı konuların daha da derinleştirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili şu anda bizim açıklama yapmamız mümkün değil. Bir şeyi daha ifade etmek isterim. Anayasa'mızda çok açık bir hüküm var. Yürütülmekte olan soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki konularla ilgili Meclis'te araştırma önergesini bir kenara bırakalım, söz talep edilip, konuşma bile yapılamaz, diyor. Anayasa'da böyle bir hüküm de var. Dolayısıyla bu sadece tribünlere yönelik bir harekettir. Biz bunu bildiğimiz için bunlar da bunu bildiği için aslında yapılan şey bir yanlışın bir su istimalin önlenmesiydi. Bu konuda milletimiz müsterih olsun, tren kazasıyla ilgili gelişmeleri hem adli bakımdan hem de yapılan soruşturmayı ilk günden itibaren yakından takip ediyoruz. Bu konuda herhangi bir kusur ve bir yanlış ortaya çıkarsa gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

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