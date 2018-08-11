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AK Partili Sorgun: Yerel seçimler zamanında olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 13:24 | Son Güncelleme

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, "Bana 'Yerel seçimler erkene alınacak mı?' diye soruluyor.

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)- AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, "Bana 'Yerel seçimler erkene alınacak mı?' diye soruluyor. Hayır, yerel seçimler zamanında olacak" dedi.

AK Parti tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde '2023'e giden yolda 24 Haziran seçimleri değerlendirme, 2019 yerel seçimlerine hazırlık' başlığı adı altında toplantı düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun yaptı. Konuşmasında yerel seçimlerin erkene alınmayacağını belirten Sorgun, "Altını çizerek söylüyorum çünkü her gittiğim yerde bana seçim işleri başkanı olmam dolayısıyla, 'Yerel seçimler erkene alınacak mı?' diye soruluyor. Hayır, yerel seçimler zamanında olacak. 31 Mart 2019 mahalli seçimlerinin de hazırlıklarını gözden geçireceğiz, hazırlıklarına başlayacağız, onun üzerine değerlendirmelerde bulunacağız" dedi.

24 Haziran seçimleri için teşekkür eden Sorgun, "Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı yaptık. Hepinize teşekkür ediyorum. Seçim işleri ve SKM (Seçim Koordinasyon Merkezi) başkanlarına, il ve ilçe teşkilatlarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza, milletimize şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

AK Parti'nin 6'ncı kongresini yapacağını hatırlatan Sorgun, "Hem yurt dışından yabancı misafirlerimizle hem de teşkilatlarımız, teşkilat mensuplarımızla çok büyük bir katılım, olgunluk ve coşkuyla kongremizi yapacağız" dedi.

'BİRAZ YERLİ VE MİLLİ OLUN'

CHP'de son günlerde yaşanan gelişmeleri de değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin ikinci en büyük partisi neyle meşgul? Son milli meselede, Türkiye'nin egemenlik haklarına saygısızlık duyanlara, sözde müttefiklere karşı duruşuna bir bakın. Diğer partilere teşekkür ediyoruz, 'Bu milli bir meseledir, bir siyasi partinin meselesi değildir' diyerek, cumhurun başkanının yanında ve hükümetin yanında yer aldılar ama en büyük ikinci parti her zaman olduğu gibi kem küm ediyor, lafı evirip çevirip dolandırıyor. Biraz yerli ve milli olun. Çalışırsan, kıskanmazsan, gayret edersen bu millet sana da itibar eder ama sen yerli ve milli olmazsan, hep millet seni orada bekletir."

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Görüntü dökümü:

-Toplantıdan görüntü

-Sorgun'un konuşması

Haber: Nurullah TOSUN/ANKARA,(DHA)

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