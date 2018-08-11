AK Partili Sorgun: Yerel seçimler zamanında olacak

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)- AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, "Bana 'Yerel seçimler erkene alınacak mı?' diye soruluyor. Hayır, yerel seçimler zamanında olacak" dedi.

AK Parti tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde '2023'e giden yolda 24 Haziran seçimleri değerlendirme, 2019 yerel seçimlerine hazırlık' başlığı adı altında toplantı düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun yaptı. Konuşmasında yerel seçimlerin erkene alınmayacağını belirten Sorgun, "Altını çizerek söylüyorum çünkü her gittiğim yerde bana seçim işleri başkanı olmam dolayısıyla, 'Yerel seçimler erkene alınacak mı?' diye soruluyor. Hayır, yerel seçimler zamanında olacak. 31 Mart 2019 mahalli seçimlerinin de hazırlıklarını gözden geçireceğiz, hazırlıklarına başlayacağız, onun üzerine değerlendirmelerde bulunacağız" dedi.

24 Haziran seçimleri için teşekkür eden Sorgun, "Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı yaptık. Hepinize teşekkür ediyorum. Seçim işleri ve SKM (Seçim Koordinasyon Merkezi) başkanlarına, il ve ilçe teşkilatlarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza, milletimize şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.