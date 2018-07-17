AK Partili Turan: Bedelli askerlik konusu bugün torba yasaya konulacak

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili, "Bugün bedelli askerlikle ilgili, düzenleme plan bütçe komisyonunundaki torba yasaya konulacak. Bu hafta komisyon aşamaları biterse haftaya da Genel Kurulda görüşmeler nihayete erecektir. Bedelli askerlik düzenlemesinde, 25 yaş sınırı, 25 gün askerlik süresi ve 15 bin TL lira bedel öngörülüyor" dedi.

