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AK Partili Turan: Kılıçdaroğlu'nu Allah başımızdan eksik etmesin

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 09:25 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de partisince düzenlenen seçim değerlendirme toplantısına katılan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av.

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de partisince düzenlenen seçim değerlendirme toplantısına katılan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, seçimlerin kaybedeninin AK Parti olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesini çok büyük bir keyifle izledik. Allah başımızdan eksik etmesin. Onun gibi siyasi öngörülü liderler hep muhalefette olsun ki, bizler daha rahat iktidarda olalım" dedi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı tarafından, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Deniz Polisevi'nde değerlendirme toplantısı düzenlendi. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan'ın yanı sıra toplantıya, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale önceki dönem milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, AK Parti Çanakkale milletvekili adayları, AK Parti Çanakkale İl Kadın ve Gençlik Kolları yönetimi, AK Partili İlçe ve Belediye Başkanları katıldı.

Av. Bülent Turan yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinde Çanakkale'de 1'inci parti olmalarına katkı sunan tüm partililere teşekkür etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bu seçimin tek kaybedeni vardır AK Parti’dir" sözlerine tepki gösteren Turan, "Seçim bitsin, bir çok yerinden oynayan taş yerine oturacak demiştik. Aynen böyle oldu. Bugün Cumhurbaşkanımızı dünyanın birçok ülkesinin lideri arayıp tebrik etti. Kılıçdaroğlu etmemiş. Dünya tabloyu okudu. Şimdi artık çalışma ve üretme vakti" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesini çok büyük bir keyifle izlediklerini belirten Turan, şöyle devam etti:

"Allah başımızdan eksik etmesin. Onun gibi siyasi öngörülü liderler hep muhalefette olsun ki, bizler daha rahat iktidarda olalım. Daha rahat yolumuza devam edelim. Seçim kampanyasında demiştik ki, 'Muharrem İnce azcıkta oy arttırırsa vazgeçmez liderlikten.' Yine, Kılıçdaroğlu'na 'kendisi vazgeçmez, izleyin tiyatroyu' demiştik. İlk sahneyi bugün izledik. Ama daha tiyatro yeni başlıyor. Ne Muharrem vazgeçer, ne Kılıçdaroğlu vazgeçer. Erdem herkeste bulunmaz. Başarısız olanın istifası da bir erdemdir. Kılıçdaroğlu'ndan biz istifa etmesini asla beklemiyoruz. O çünkü erdemli insanların tavrıdır. O yüzden istifa etmeyen Kılıçdaroğlu'nu, yazın bir tarafa zaman içerisinde partisi, muhalefeti zorla istifa ettirecek."

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